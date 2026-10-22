Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

00:53, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisini Tüpraş Stadyumu’nda ağırlıyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. İşte sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Orkun Kökçü’nün yokluğunda Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i ve maçın ayrıntıları.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?


Beşiktaş - Crystal Palace maçı, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig temsilcisini konuk edeceği karşılaşma, Tüpraş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak.


Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerin ardından taraftarı önünde üçüncü maçını da kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?Beşiktaş - Crystal Palace maçı, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig temsilcisini konuk edeceği karşılaşma, Tüpraş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak.Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerin ardından taraftarı önünde üçüncü maçını da kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?


Karşılaşma, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadelenin temel bilgileri şöyle:


Tarih: 22 Ekim 2026 Perşembe

Başlama saati: 22.00

Stat: Tüpraş Stadyumu, İstanbul

Yayın: TRT, canlı ve şifresiz

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması üçüncü hafta

Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?Karşılaşma, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadelenin temel bilgileri şöyle:Tarih: 22 Ekim 2026 PerşembeBaşlama saati: 22.00Stat: Tüpraş Stadyumu, İstanbulYayın: TRT, canlı ve şifresizOrganizasyon: UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması üçüncü hafta

Beşiktaş ilk iki haftayı galibiyetle tamamladı


Siyah-beyazlılar, lig aşamasına sahasında Fransız temsilcisi Marsilya’yı 4-1 yenerek başladı. İkinci haftada Almanya deplasmanında TSG Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti.


Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında elemeler ve lig aşaması dahil oynadığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet ve bir yenilgi aldı. Takımın bu süreçteki tek mağlubiyeti, play-off turunun rövanşında deplasmanda aldığı 1-0’lık Kaunos Zalgiris yenilgisi oldu.

Beşiktaş ilk iki haftayı galibiyetle tamamladıSiyah-beyazlılar, lig aşamasına sahasında Fransız temsilcisi Marsilya’yı 4-1 yenerek başladı. İkinci haftada Almanya deplasmanında TSG Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti.Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında elemeler ve lig aşaması dahil oynadığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet ve bir yenilgi aldı. Takımın bu süreçteki tek mağlubiyeti, play-off turunun rövanşında deplasmanda aldığı 1-0’lık Kaunos Zalgiris yenilgisi oldu.

Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşma


Beşiktaş, Crystal Palace mücadelesiyle Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takımın geride kalan 266 karşılaşmadaki bilançosu şöyle:


Galibiyet: 104

Beraberlik: 50

Mağlubiyet: 112

Atılan gol: 363

Yenilen gol: 399


Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise 142. müsabakasını oynayacak. Bu kulvardaki önceki 141 maçta 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 224 gol atarken kalesinde 184 gol gördü.


Crystal Palace karşılaşması, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında ev sahibi olarak oynayacağı 134. maç olacak. İstanbul temsilcisi, önceki 133 iç saha mücadelesinde 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşmaBeşiktaş, Crystal Palace mücadelesiyle Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takımın geride kalan 266 karşılaşmadaki bilançosu şöyle:Galibiyet: 104Beraberlik: 50Mağlubiyet: 112Atılan gol: 363Yenilen gol: 399Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise 142. müsabakasını oynayacak. Bu kulvardaki önceki 141 maçta 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 224 gol atarken kalesinde 184 gol gördü.Crystal Palace karşılaşması, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında ev sahibi olarak oynayacağı 134. maç olacak. İstanbul temsilcisi, önceki 133 iç saha mücadelesinde 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle oynayamayacak


Beşiktaş’ta karşılaşma öncesindeki tek eksik Orkun Kökçü. Avrupa Ligi’nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan orta saha oyuncusu, Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.


Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i şu isimlerden oluşuyor:


Kaleci: Alexander Nübel


Savunma: Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz


Orta saha: Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti


Hücum: Leandro Trossard, Ernest Poku, Dušan Vlahović

Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle oynayamayacakBeşiktaş’ta karşılaşma öncesindeki tek eksik Orkun Kökçü. Avrupa Ligi’nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan orta saha oyuncusu, Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i şu isimlerden oluşuyor:Kaleci: Alexander NübelSavunma: Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan YılmazOrta saha: Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Fabio MirettiHücum: Leandro Trossard, Ernest Poku, Dušan Vlahović

Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek


Mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie görev yapacak. Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenirken dördüncü hakem Martijn Vos olacak.


Video Yardımcı Hakem olarak Jeroen Manschot, AVAR olarak ise Stan Teuben görev alacak.

Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecekMücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie görev yapacak. Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenirken dördüncü hakem Martijn Vos olacak.Video Yardımcı Hakem olarak Jeroen Manschot, AVAR olarak ise Stan Teuben görev alacak.
Başlıklar :beşiktaşcrystal palaceuefa avrupa ligicanlı yayınfutbol
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026