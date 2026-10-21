Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 kayıtları ne zaman, katılım şartları neler? İstanbul Maratonu ücretsiz mi?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 kayıtları ne zaman, katılım şartları neler? İstanbul Maratonu ücretsiz mi?

20:58, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 kayıtları ne zaman, katılım şartları neler? İstanbul Maratonu ücretsiz mi?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 için ücretsiz kayıtlar 21 Ekim’de başladı. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamında 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek 6,5 kilometrelik koşuya katılmak isteyenler için kayıt takvimi, yaş şartı ve göğüs numarası teslim noktaları belli oldu. Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda koşacakların, kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmadan önce tamamlaması gereken işlemler ve dikkat etmesi gereken kurallar haberimizde.

İstanbul Maratonu Halk Koşusu için ücretsiz kayıtlar 21 Ekim’de başladı; 6,5 kilometrelik etkinlik 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Kontenjanla sınırlı koşuya katılmak isteyenlerin bireysel kayıtlarını tamamlaması ve 21–28 Ekim tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden göğüs numaralarını alması gerekiyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki İstanbul Maratonu Halk Koşusu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Asya’dan Avrupa’ya uzanan 6,5 kilometrelik parkurda yapılacak etkinliğin ücretsiz kayıtları, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da açıldı.

İstanbul Maratonu Halk Koşusu için ücretsiz kayıtlar 21 Ekim’de başladı; 6,5 kilometrelik etkinlik 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Kontenjanla sınırlı koşuya katılmak isteyenlerin bireysel kayıtlarını tamamlaması ve 21–28 Ekim tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden göğüs numaralarını alması gerekiyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki İstanbul Maratonu Halk Koşusu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Asya’dan Avrupa’ya uzanan 6,5 kilometrelik parkurda yapılacak etkinliğin ücretsiz kayıtları, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da açıldı.

Halk Koşusu nerede başlayacak, nerede bitecek?


Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önünden başlayacak koşuyu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasındaki bitiş noktasında tamamlayacak.


Etkinliğin tarih ve parkur bilgileri şöyle:


Tarih: 1 Kasım 2026 Pazar


Mesafe: 6,5 kilometre


Başlangıç: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önü


Bitiş: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arası


Katılım ücreti: Ücretsiz

Halk Koşusu nerede başlayacak, nerede bitecek?Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önünden başlayacak koşuyu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasındaki bitiş noktasında tamamlayacak.Etkinliğin tarih ve parkur bilgileri şöyle:Tarih: 1 Kasım 2026 PazarMesafe: 6,5 kilometreBaşlangıç: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önüBitiş: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasıKatılım ücreti: Ücretsiz

Her katılımcı için ayrı kayıt gerekiyor


Halk Koşusu’na katılım kontenjanla sınırlı olacak. Ailece katılmak isteyenlerin, çocuklar dahil her aile üyesi için ayrı kayıt yaptırması gerekecek.


Katılımcıların, etkinliğin düzenleneceği 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 14 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak.

Her katılımcı için ayrı kayıt gerekiyorHalk Koşusu’na katılım kontenjanla sınırlı olacak. Ailece katılmak isteyenlerin, çocuklar dahil her aile üyesi için ayrı kayıt yaptırması gerekecek.Katılımcıların, etkinliğin düzenleneceği 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 14 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak.


Göğüs numaraları 21–28 Ekim’de teslim alınacak


İnternet üzerinden kayıt yaptırmak, koşuya katılmak için tek başına yeterli olmayacak. Yarış alanına ve köprüye yalnızca göğüs numarası bulunan kişiler alınacak.


Göğüs numaraları, 21–28 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden teslim alınabilecek.


Anadolu Yakası’ndaki teslim noktaları


Haldun Alagaş Spor Kompleksi


Bostancı Sahil Spor Tesisi


Hasan Doğan Spor Kompleksi


Pendik Kurtköy Spor Kompleksi


Avrupa Yakası’ndaki teslim noktaları


Fatih Spor Kompleksi


Cemal Kamacı Spor Kompleksi


Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi


Sefaköy Yüzme Havuzu

Göğüs numaraları 21–28 Ekim’de teslim alınacakİnternet üzerinden kayıt yaptırmak, koşuya katılmak için tek başına yeterli olmayacak. Yarış alanına ve köprüye yalnızca göğüs numarası bulunan kişiler alınacak.Göğüs numaraları, 21–28 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden teslim alınabilecek.Anadolu Yakası’ndaki teslim noktalarıHaldun Alagaş Spor KompleksiBostancı Sahil Spor TesisiHasan Doğan Spor KompleksiPendik Kurtköy Spor KompleksiAvrupa Yakası’ndaki teslim noktalarıFatih Spor KompleksiCemal Kamacı Spor KompleksiHamza Yerlikaya Spor KompleksiSefaköy Yüzme Havuzu

Parkura bebek arabası ve evcil hayvan alınmayacak


Katılım kuralları kapsamında parkura bebek arabası veya evcil hayvanla girişe izin verilmeyecek. Kayıt işlemini tamamlayan katılımcıların, etkinliğe giriş için göğüs numaralarını belirtilen teslim tarihleri içinde alması gerekecek.

Parkura bebek arabası ve evcil hayvan alınmayacakKatılım kuralları kapsamında parkura bebek arabası veya evcil hayvanla girişe izin verilmeyecek. Kayıt işlemini tamamlayan katılımcıların, etkinliğe giriş için göğüs numaralarını belirtilen teslim tarihleri içinde alması gerekecek.
Başlıklar :i̇stanbul maratonuhalk koşusu48 i̇stanbul maratonu
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026