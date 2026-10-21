İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 kayıtları ne zaman, katılım şartları neler? İstanbul Maratonu ücretsiz mi?
İstanbul Maratonu Halk Koşusu 2026 için ücretsiz kayıtlar 21 Ekim’de başladı. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamında 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek 6,5 kilometrelik koşuya katılmak isteyenler için kayıt takvimi, yaş şartı ve göğüs numarası teslim noktaları belli oldu. Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda koşacakların, kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmadan önce tamamlaması gereken işlemler ve dikkat etmesi gereken kurallar haberimizde.
İstanbul Maratonu Halk Koşusu için ücretsiz kayıtlar 21 Ekim’de başladı; 6,5 kilometrelik etkinlik 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Kontenjanla sınırlı koşuya katılmak isteyenlerin bireysel kayıtlarını tamamlaması ve 21–28 Ekim tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden göğüs numaralarını alması gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki İstanbul Maratonu Halk Koşusu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Asya’dan Avrupa’ya uzanan 6,5 kilometrelik parkurda yapılacak etkinliğin ücretsiz kayıtları, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da açıldı.
Halk Koşusu nerede başlayacak, nerede bitecek?
Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önünden başlayacak koşuyu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasındaki bitiş noktasında tamamlayacak.
Etkinliğin tarih ve parkur bilgileri şöyle:
Tarih: 1 Kasım 2026 Pazar
Mesafe: 6,5 kilometre
Başlangıç: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önü
Bitiş: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arası
Katılım ücreti: Ücretsiz
Her katılımcı için ayrı kayıt gerekiyor
Halk Koşusu’na katılım kontenjanla sınırlı olacak. Ailece katılmak isteyenlerin, çocuklar dahil her aile üyesi için ayrı kayıt yaptırması gerekecek.
Katılımcıların, etkinliğin düzenleneceği 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 14 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak.
Göğüs numaraları 21–28 Ekim’de teslim alınacak
İnternet üzerinden kayıt yaptırmak, koşuya katılmak için tek başına yeterli olmayacak. Yarış alanına ve köprüye yalnızca göğüs numarası bulunan kişiler alınacak.
Göğüs numaraları, 21–28 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen spor tesislerinden teslim alınabilecek.
Anadolu Yakası’ndaki teslim noktaları
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Bostancı Sahil Spor Tesisi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Avrupa Yakası’ndaki teslim noktaları
Fatih Spor Kompleksi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Parkura bebek arabası ve evcil hayvan alınmayacak
Katılım kuralları kapsamında parkura bebek arabası veya evcil hayvanla girişe izin verilmeyecek. Kayıt işlemini tamamlayan katılımcıların, etkinliğe giriş için göğüs numaralarını belirtilen teslim tarihleri içinde alması gerekecek.