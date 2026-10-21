2026 Kış lastiği zorunluluğunda tarih netleşti: O tarihten sonra takmayan trafiğe çıkamayacak!

Binlerce öğrenci bu haberi bekliyor: KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı? Son gelişmeler

2026-2027 KYK burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının 16 Ekim 2026'da sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? Lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL ve doktora öğrencilerine 12 bin TL destek sağlanırken taahhütname onay süreci de merak ediliyor. İşte GSB'nin sonuç takvimine ilişkin son durum, başvuru sorgulama adımları ve 2026 yılı güncel burs tutarları...