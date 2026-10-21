2026 Kış lastiği zorunluluğunda tarih netleşti: O tarihten sonra takmayan trafiğe çıkamayacak!
Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için sürücülerin gündeminde yer alıyor. Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Peki kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu mu? İşte 2026 kış lastiği uygulamasına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri ile merak edilen tüm detaylar.
Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için takvim belli oldu. Ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek.
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak?
Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama, kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanacak.
Düzenleme kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Böylece ticari araçlar için zorunlu dönem toplam 5 ay sürecek.
Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?
Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak.
Uygulama kapsamında yer alan araçlar arasında şunlar bulunuyor:
- Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler
- Ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar
- Kamyonet ve panelvan gibi ticari taşıtlar
Hususi otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de güvenli sürüş için kış lastiği kullanması öneriliyor.
Kış lastiği neden önemli?
Kış aylarında düşük sıcaklıklar, yağış ve buzlanma nedeniyle yol tutuş koşulları değişebiliyor. Kış lastikleri, soğuk hava şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılıyor.
Ticari araçlarda zorunlu hale getirilen uygulama, özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçların kış koşullarına daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.
2026-2027 kış lastiği uygulamasında takvim
- Başlangıç tarihi: 15 Kasım 2026
- Bitiş tarihi: 15 Nisan 2027
- Uygulama süresi: 5 ay
- Kapsam: Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar