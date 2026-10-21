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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? 21 Ekim 2026 Puan tablosunda son durum

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? 21 Ekim 2026 Puan tablosunda son durum

21:46, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? 21 Ekim 2026 Puan tablosunda son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların puanı ve Avrupa’daki yolculuğunda oluşan son tablo taraftarların gündemine yerleşti. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç oldu, Lille galibiyeti sonrası puan durumu nasıl şekillendi? İşte temsilcimizin ilk 24 mücadelesindeki son durumu ve lig aşamasındaki performansına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmanın ardından kaç puana ulaştığı ve puan tablosunda kaçıncı sıraya yerleştiği merak ediliyor. Üçüncü maçını geride bırakan temsilcimiz, aldığı galibiyetle ilk 24 mücadelesinde önemli bir adım attı. İşte Lille maçı sonrası Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı, sıralaması ve lig aşamasındaki performansı.


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Üçüncü maçında ilk galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 24. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmanın ardından kaç puana ulaştığı ve puan tablosunda kaçıncı sıraya yerleştiği merak ediliyor. Üçüncü maçını geride bırakan temsilcimiz, aldığı galibiyetle ilk 24 mücadelesinde önemli bir adım attı. İşte Lille maçı sonrası Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı, sıralaması ve lig aşamasındaki performansı.UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Üçüncü maçında ilk galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 24. sırada yer aldı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç?


Galatasaray, Lille galibiyetiyle 3 puana ulaştı. Lig aşamasında oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, rakip fileleri altı kez havalandırırken kalesinde dokuz gol gördü. Sarı-kırmızılıların averajı eksi üç oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç?Galatasaray, Lille galibiyetiyle 3 puana ulaştı. Lig aşamasında oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, rakip fileleri altı kez havalandırırken kalesinde dokuz gol gördü. Sarı-kırmızılıların averajı eksi üç oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada?


Lille karşılaşmasının ardından oluşan puan tablosuna göre Galatasaray 24. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 içerisinde kalma mücadelesinde Lille deplasmanından aldığı üç puanla avantaj yakaladı. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre sıralama değişebilecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada?Lille karşılaşmasının ardından oluşan puan tablosuna göre Galatasaray 24. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 içerisinde kalma mücadelesinde Lille deplasmanından aldığı üç puanla avantaj yakaladı. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre sıralama değişebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu - 21 Ekim 2026


  1. PSG — 9 puan
  2. Liverpool — 9 puan
  3. Stuttgart — 7 puan
  4. Aston Villa — 6 puan
  5. Barselona — 6 puan
  6. Como — 6 puan
  7. Manchester City — 6 puan
  8. Sporting Lizbon — 6 puan
  9. Arsenal — 6 puan
  10. Real Madrid — 6 puan
  11. Real Betis — 6 puan
  12. Borussia Dortmund — 6 puan
  13. Bayern Münih — 4 puan
  14. Roma — 4 puan
  15. Şahtar Donetsk — 4 puan
  16. Atletico Madrid — 4 puan
  17. PSV — 4 puan
  18. Villarreal — 3 puan
  19. Club Brugge — 3 puan
  20. Manchester United — 3 puan
  21. Lens — 3 puan
  22. Napoli — 3 puan
  23. RB Leipzig — 3 puan
  24. Galatasaray — 3 puan
  25. Feyenoord — 3 puan
  26. Sabah — 3 puan
  27. Bodø/Glimt — 3 puan
  28. AEK — 3 puan
  29. Fenerbahçe — 2 puan
  30. Viking — 1 puan
  31. Slavia Prag — 1 puan
  32. İnter — 0 puan
  33. LASK Linz — 0 puan
  34. Porto — 0 puan
  35. Lille — 0 puan
  36. Slovan Bratislava — 0 puan
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu - 21 Ekim 2026PSG — 9 puanLiverpool — 9 puanStuttgart — 7 puanAston Villa — 6 puanBarselona — 6 puanComo — 6 puanManchester City — 6 puanSporting Lizbon — 6 puanArsenal — 6 puanReal Madrid — 6 puanReal Betis — 6 puanBorussia Dortmund — 6 puanBayern Münih — 4 puanRoma — 4 puanŞahtar Donetsk — 4 puanAtletico Madrid — 4 puanPSV — 4 puanVillarreal — 3 puanClub Brugge — 3 puanManchester United — 3 puanLens — 3 puanNapoli — 3 puanRB Leipzig — 3 puanGalatasaray — 3 puanFeyenoord — 3 puanSabah — 3 puanBodø/Glimt — 3 puanAEK — 3 puanFenerbahçe — 2 puanViking — 1 puanSlavia Prag — 1 puanİnter — 0 puanLASK Linz — 0 puanPorto — 0 puanLille — 0 puanSlovan Bratislava — 0 puan
Başlıklar :galatasarayuefa şampiyonlar ligipuan durumugalatasaray puan tablosu
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