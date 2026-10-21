Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? 21 Ekim 2026 Puan tablosunda son durum
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların puanı ve Avrupa’daki yolculuğunda oluşan son tablo taraftarların gündemine yerleşti. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç oldu, Lille galibiyeti sonrası puan durumu nasıl şekillendi? İşte temsilcimizin ilk 24 mücadelesindeki son durumu ve lig aşamasındaki performansına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmanın ardından kaç puana ulaştığı ve puan tablosunda kaçıncı sıraya yerleştiği merak ediliyor. Üçüncü maçını geride bırakan temsilcimiz, aldığı galibiyetle ilk 24 mücadelesinde önemli bir adım attı. İşte Lille maçı sonrası Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı, sıralaması ve lig aşamasındaki performansı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Üçüncü maçında ilk galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 24. sırada yer aldı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç?
Galatasaray, Lille galibiyetiyle 3 puana ulaştı. Lig aşamasında oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, rakip fileleri altı kez havalandırırken kalesinde dokuz gol gördü. Sarı-kırmızılıların averajı eksi üç oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada?
Lille karşılaşmasının ardından oluşan puan tablosuna göre Galatasaray 24. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 içerisinde kalma mücadelesinde Lille deplasmanından aldığı üç puanla avantaj yakaladı. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre sıralama değişebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu - 21 Ekim 2026
- PSG — 9 puan
- Liverpool — 9 puan
- Stuttgart — 7 puan
- Aston Villa — 6 puan
- Barselona — 6 puan
- Como — 6 puan
- Manchester City — 6 puan
- Sporting Lizbon — 6 puan
- Arsenal — 6 puan
- Real Madrid — 6 puan
- Real Betis — 6 puan
- Borussia Dortmund — 6 puan
- Bayern Münih — 4 puan
- Roma — 4 puan
- Şahtar Donetsk — 4 puan
- Atletico Madrid — 4 puan
- PSV — 4 puan
- Villarreal — 3 puan
- Club Brugge — 3 puan
- Manchester United — 3 puan
- Lens — 3 puan
- Napoli — 3 puan
- RB Leipzig — 3 puan
- Galatasaray — 3 puan
- Feyenoord — 3 puan
- Sabah — 3 puan
- Bodø/Glimt — 3 puan
- AEK — 3 puan
- Fenerbahçe — 2 puan
- Viking — 1 puan
- Slavia Prag — 1 puan
- İnter — 0 puan
- LASK Linz — 0 puan
- Porto — 0 puan
- Lille — 0 puan
- Slovan Bratislava — 0 puan