Özgür Özel'den bir 'sokak' çağrısı daha: Evde oturma günü değil

Bakan Tekin’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Tekin, ziyaretin 18 Kasım’da yapılacak kızının nikâhına davet amacı taşıdığını belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Tekin, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu ve siyasi konuların ele alınmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun daveti kabul ettiğini aktaran Tekin, görüşmede ailevi ve özel konuların konuşulduğunu, Kılıçdaroğlu’nun da kızına mutluluklar dilediğini ifade etti.