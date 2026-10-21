Özgür Özel'den bir 'sokak' çağrısı daha: Evde oturma günü değil

Sinan Burhan'dan canlı yayında yeni kulis: AK Parti’ye katılacağı söylenen ilçeleri saydı
Gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında Ankara siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Ankara’da Kalecik, Nallıhan ve Güdül belediyelerinin kısa vadede AK Parti’ye katılacağı yönünde kulis bilgileri bulunduğunu öne sürdü. Burhan, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, “Ankara’da Kalecik, Nallıhan ve Güdül’ün kısa vadede AK Parti’ye katılacağı söyleniyor” ifadelerini kullandı.