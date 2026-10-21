Benzin fiyatları için 22 Ekim’den itibaren litre başına 3,35 lira indirim bekleniyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi hâlinde bu haftaki toplam düşüş 7,65 liraya ulaşacak; motorin ve otogazda ise yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.





Türkiye’de benzin fiyatları, sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre 21 Ekim’i 22 Ekim 2026 Perşembe gününe bağlayan gece yeniden düşebilir. Brent petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim yapılması bekleniyor.