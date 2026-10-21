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Sürücülerin gözü bu gece yarısında: Benzine yapılacak indirim sonrası yeni fiyatlar belli oldu

Sürücülerin gözü bu gece yarısında: Benzine yapılacak indirim sonrası yeni fiyatlar belli oldu

19:27, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sürücülerin gözü bu gece yarısında: Benzine yapılacak indirim sonrası yeni fiyatlar belli oldu

Benzine yeni bir indirim beklentisi gündemde. Araç sahiplerinin de yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün yapılan benzin indiriminin ardından yeni indirim için ilk sinyaller geldi. Peki motorin ve LPG’de son durum ne, indirim pompaya ne zaman yansıyacak? İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt tablosu ile beklenen değişikliğin ayrıntıları haberimizde.

Benzin fiyatları için 22 Ekim’den itibaren litre başına 3,35 lira indirim bekleniyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi hâlinde bu haftaki toplam düşüş 7,65 liraya ulaşacak; motorin ve otogazda ise yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.


Türkiye’de benzin fiyatları, sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre 21 Ekim’i 22 Ekim 2026 Perşembe gününe bağlayan gece yeniden düşebilir. Brent petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatları için 22 Ekim’den itibaren litre başına 3,35 lira indirim bekleniyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi hâlinde bu haftaki toplam düşüş 7,65 liraya ulaşacak; motorin ve otogazda ise yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.Türkiye’de benzin fiyatları, sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre 21 Ekim’i 22 Ekim 2026 Perşembe gününe bağlayan gece yeniden düşebilir. Brent petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim yapılması bekleniyor.


Benzinde ikinci indirim yolda


Benzinin litre fiyatına 20 Ekim’de 4,30 lira indirim yansımıştı. Beklenen 3,35 liralık ikinci indirimin de uygulanması durumunda, bu hafta litre başına toplam fiyat düşüşü 7,65 lira olacak.


Sektör kaynakları, indirim beklentisini uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatının düşmesine ve Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının gerilemesine bağlıyor.


Benzinde ikinci indirim yoldaBenzinin litre fiyatına 20 Ekim’de 4,30 lira indirim yansımıştı. Beklenen 3,35 liralık ikinci indirimin de uygulanması durumunda, bu hafta litre başına toplam fiyat düşüşü 7,65 lira olacak.Sektör kaynakları, indirim beklentisini uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatının düşmesine ve Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının gerilemesine bağlıyor.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 76,25 liraya, Ankara’da 77,25 liraya ve İzmir’de 77,45 liraya gerilemesi öngörülüyor.


Bu tutarlar, 22 Ekim’de uygulanması beklenen indirime ilişkin fiyatları gösteriyor. İndirim henüz mevcut pompa fiyatlarına yansımış değil.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 76,25 liraya, Ankara’da 77,25 liraya ve İzmir’de 77,45 liraya gerilemesi öngörülüyor.Bu tutarlar, 22 Ekim’de uygulanması beklenen indirime ilişkin fiyatları gösteriyor. İndirim henüz mevcut pompa fiyatlarına yansımış değil.

Motorin ve LPG’ye indirim ya da zam bekleniyor mu?

Motorin ve otogaz (LPG) grubunda şu an için yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Aktarılan indirim beklentisi yalnızca benzin grubunu kapsıyor.

Motorin ve LPG’ye indirim ya da zam bekleniyor mu?Motorin ve otogaz (LPG) grubunda şu an için yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Aktarılan indirim beklentisi yalnızca benzin grubunu kapsıyor.

21 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İndirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre başına akaryakıt fiyatları şöyle:


- İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 79,60 TL, motorin 96,70 TL, LPG 41,20 TL.


- İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 79,40 TL, motorin 96,50 TL, LPG 40,60 TL.


- Ankara: Benzin 80,60 TL, motorin 97,80 TL, LPG 41,29 TL.


- İzmir: Benzin 80,80 TL, motorin 98,00 TL, LPG 41,20 TL.


Benzinde beklenen yeni fiyatların 22 Ekim’den itibaren geçerli olması öngörülüyor. İndirimin uygulanmasıyla birlikte güncel fiyat listesinin yenilenmesi gerekecek.

21 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre başına akaryakıt fiyatları şöyle:- İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 79,60 TL, motorin 96,70 TL, LPG 41,20 TL.- İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 79,40 TL, motorin 96,50 TL, LPG 40,60 TL.- Ankara: Benzin 80,60 TL, motorin 97,80 TL, LPG 41,29 TL.- İzmir: Benzin 80,80 TL, motorin 98,00 TL, LPG 41,20 TL.Benzinde beklenen yeni fiyatların 22 Ekim’den itibaren geçerli olması öngörülüyor. İndirimin uygulanmasıyla birlikte güncel fiyat listesinin yenilenmesi gerekecek.
Başlıklar :benzin fiyatlarıakaryakıt fiyatlarımotorinbenzin indirimiakaryakıt indirimi
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