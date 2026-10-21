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Ekimde yüzde 31,49’du: Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ekimde yüzde 31,49’du: Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

22:09, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekimde yüzde 31,49’du: Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak? Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar, TÜİK’in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerini bekliyor. Kira artışında esas alınacak 12 aylık TÜFE ortalaması henüz belli olmazken açıklama tarihi, hesaplama yöntemi ve ekim ayındaki yüzde 31,49 oranıyla hazırlanan örnek hesaplama haberimizde.

Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak. Kira sözleşmesini kasımda yenileyecekler için hesaplamada TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınacak.


Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle Kasım 2026 kira artış oranı netleşecek. Konut ve iş yeri kira sözleşmelerini kasım ayında yenileyeceklerin hesaplamalarında kullanılacak 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması da bu açıklamayla belli olacak.

Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak. Kira sözleşmesini kasımda yenileyecekler için hesaplamada TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınacak.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle Kasım 2026 kira artış oranı netleşecek. Konut ve iş yeri kira sözleşmelerini kasım ayında yenileyeceklerin hesaplamalarında kullanılacak 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması da bu açıklamayla belli olacak.

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Kasım ayında kira yenilemelerinde esas alınacak oran henüz açıklanmadı. Yeni oran için ekim ayına ilişkin TÜFE verilerinin yayımlanması bekleniyor.


Hesaplamada TÜFE’nin aylık veya yıllık değişimi yerine, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı kullanılacak.

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu?Kasım ayında kira yenilemelerinde esas alınacak oran henüz açıklanmadı. Yeni oran için ekim ayına ilişkin TÜFE verilerinin yayımlanması bekleniyor.Hesaplamada TÜFE’nin aylık veya yıllık değişimi yerine, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı kullanılacak.

Ekim ayında hangi oran kullanıldı?

TÜİK’in eylül 2026 verilerinde TÜFE, aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Aynı dönemde 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.


Ekim ayındaki kira yenilemelerinde esas alınan yüzde 31,49, kasım ayının oranı anlamına gelmiyor. Kasım için kullanılacak değer, ekim ayı verileriyle netleşecek.

Ekim ayında hangi oran kullanıldı?TÜİK’in eylül 2026 verilerinde TÜFE, aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Aynı dönemde 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki kira yenilemelerinde esas alınan yüzde 31,49, kasım ayının oranı anlamına gelmiyor. Kasım için kullanılacak değer, ekim ayı verileriyle netleşecek.

Kira artışı nasıl hesaplanır?

Kira artış tutarı, mevcut aylık kira bedelinin ilgili artış oranıyla çarpılıp 100’e bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan tutar mevcut kiraya eklenerek yeni aylık kira bedeline ulaşılır.


Ekim ayında kullanılan yüzde 31,49 üzerinden örnek hesaplama şöyle:


- Mevcut aylık kira: 20.000 TL

- Örnek artış oranı: Yüzde 31,49

- Artış tutarı: 6.298 TL

- Yeni aylık kira: 26.298 TL


Bu hesaplama ekim ayındaki oranı gösteriyor. Kasım ayında yenilenecek sözleşmeler için hesaplamanın, yeni oran açıklandıktan sonra yapılması gerekiyor.

Kira artışı nasıl hesaplanır?Kira artış tutarı, mevcut aylık kira bedelinin ilgili artış oranıyla çarpılıp 100’e bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan tutar mevcut kiraya eklenerek yeni aylık kira bedeline ulaşılır.Ekim ayında kullanılan yüzde 31,49 üzerinden örnek hesaplama şöyle:- Mevcut aylık kira: 20.000 TL- Örnek artış oranı: Yüzde 31,49- Artış tutarı: 6.298 TL- Yeni aylık kira: 26.298 TLBu hesaplama ekim ayındaki oranı gösteriyor. Kasım ayında yenilenecek sözleşmeler için hesaplamanın, yeni oran açıklandıktan sonra yapılması gerekiyor.
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