ATA-AÖF ders kayıtları ve sınav merkezi tercihleri için son başvuru tarihi: 2026 ATA AÖF Güz dönemi ders kaydı nasıl yapılır?

6 FARKLI ORANLA HESAPLANDI: Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammında. Emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı 25 bin lirayı aşacak mı? soruları gündemdeki yerini korurken beklenen zam oranları da ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması senaryosu üzerinden yapılan hesaplama, 23 bin 552 liralık en düşük aylığın aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 25 bin 926 liraya ulaşacağını gösteriyor; kesin zam oranı kalan enflasyon verileriyle, en düşük aylık ise yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek.