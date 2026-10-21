ATA-AÖF ders kayıtları ve sınav merkezi tercihleri için son başvuru tarihi: 2026 ATA AÖF Güz dönemi ders kaydı nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları ve sınav merkezi tercihleri için son başvuru tarihi 25 Ekim 2026 olarak açıklandı. Peki ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır? İşte detaylar.
ATA-AÖF öğrencileri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları ve sınav merkezi tercihleri için süre uzatılmıştı. 2026 ATA AÖF ders kayıtları son gün ne zaman?
ATA AÖF DERS KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?
ATA-AÖF tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kaydı yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemleri için son tarih 25 Ekim 2026 olarak açıklandı.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ DERS KAYDI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, ders kayıt işlemlerini tamamlamak için öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapmalı. Ardından menüde yer alan “Ders Alma” sekmesinden zorunlu ve seçmeli derslerini seçerek belirlenen bankalar aracılığıyla harç ödemelerini gerçekleştirmeli. Sınav merkezi tercihleri de aynı sistem üzerinden güncellenebiliyor.