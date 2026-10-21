TRT 1 tabii canlı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 HD şifresiz yayını izleme linki ve güncel frekans bilgileri
Lille Galatasaray maçı öncesinde TRT 1 frekans ayarı ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler, güncel uydu ayarlarını ve internet üzerinden yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, TRT 1 HD kanalı televizyonda nasıl bulunur, Türksat 4A frekans güncellemesi nasıl yapılır? Şifresiz yayınlanacak mücadeleyi izlemek için hangi adımlar izlenmeli? İşte 11794 MHz frekans değeri, kanal kurulum işlemleri, tabii canlı yayın bağlantısı ve Lille-Galatasaray karşılaşmasını kesintisiz takip etmek isteyenlerin bilmesi gereken detaylar.
TRT 1 ve tabii'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray bu akşam Fransız ekibi Lille'e konuk olacak. Heyecan dolu bu mücadele TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden izleyici ile buluşacak. Karşılaşma naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler, televizyon veya uydu alıcılarının kanal ayarları bölümünden manuel frekans güncellemesi yapabiliyor. Türksat 4A uydusunda yayın yapan TRT 1 HD kanalını bulmak için frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor.
Frekans ayarı için şu adımlar izlenebilir:
Televizyon veya uydu alıcısının kumandasından Menü ya da Ayarlar bölümüne girin.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları seçeneğini açın.
Uydu listesinden Türksat 4A (42° Doğu) uydusunu seçin.
Manuel Kanal Arama veya Transponder (TP) Ekle bölümüne girin.
Frekans değerini 11794, polarizasyonu Dikey (V) ve sembol oranını 30000 olarak ayarlayın.
FEC değeri isteniyorsa 3/4 olarak girin.
Aramayı Başlat seçeneğiyle tarama yapın ve bulunan TRT 1 HD kanalını kaydedin.
TRT 1 HD güncel frekans bilgileri 2026
Lille Galatasaray maçını uydu yayını üzerinden takip edecek izleyiciler için TRT 1 HD'nin Türksat 4A frekans değerleri şöyle:
Frekans bilgisi - Değer
Uydu - Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans - 11794 MHz
Polarizasyon - Dikey (V)
Sembol oranı - 30000
FEC - 3/4
Kanal - TRT 1 HD
Bu değerler, televizyonun veya uydu alıcısının manuel kanal arama ekranına girilerek TRT 1 HD yayınına erişim sağlanabilir.
TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?
Lille Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen izleyiciler, tabii platformunun TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabilecek.
TRT 1 yayını açılmıyorsa frekans nasıl güncellenir?
TRT 1 HD kanalına ulaşamayan izleyiciler, televizyon veya uydu alıcılarının ayarlar bölümünden manuel kanal aramasını yeniden gerçekleştirebilir.
Bunun için Türksat 4A uydusu seçilerek 11794 MHz frekans, Dikey (V) polarizasyon ve 30000 sembol oranı bilgileri girilmeli. Kanal taraması tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanal listesine kaydedilebilir.
Uydu üzerinden yayın almak yerine internet bağlantısını kullanmak isteyen izleyiciler ise tabii üzerinden TRT 1 canlı yayın ekranına ulaşabilir.