TCDD DAİMİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlana başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartların yanı sıra, TCDD'nin çalışma koşullarına uygun spesifik şartları da taşıması gerekmektedir. İlan kapsamında sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir. Ayrıca adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması zorunludur. Alımlar sadece lise ve dengi (ortaöğretim) meslek okulu mezunlarına yöneliktir. İlgili alandan mezun olunması şarttır (Örneğin; Elektrikçi için Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak). Dikkat: Ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanların bu ilana başvurması kesinlikle kabul edilmemektedir. Adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekmektedir. İşin niteliği gereği, tehlikeli işler sınıfında çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, vardiyalı ve gece çalışma düzenine uyum sağlanması istenmektedir.