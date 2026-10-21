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Yeşil pasaport kapması genişliyor: Hangi meslek grubuna yeşil pasaport verilecek, yeşil pasaport kimlere var?

Yeşil pasaport kapması genişliyor: Hangi meslek grubuna yeşil pasaport verilecek, yeşil pasaport kimlere var?

17:45, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:45, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeşil pasaport kapması genişliyor: Hangi meslek grubuna yeşil pasaport verilecek, yeşil pasaport kimlere var?

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesini öngören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, belirlenen kriterleri karşılayan yedi meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı tanınmasını amaçlıyor. Tekliflerde pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yer alıyor. Peki yeşil pasaport alma şartları nedir, istenen belgeler neler?

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan yararlanabilecek meslek gruplarının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yeni düzenleme teklifleri sunuldu. TBMM İçişleri Komisyonunun gündemine taşınan tekliflerle, mevcut uygulamaya ek olarak 7 meslek grubuna daha belirli koşullarla yeşil pasaport hakkı tanınması hedefleniyor.

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan yararlanabilecek meslek gruplarının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yeni düzenleme teklifleri sunuldu. TBMM İçişleri Komisyonunun gündemine taşınan tekliflerle, mevcut uygulamaya ek olarak 7 meslek grubuna daha belirli koşullarla yeşil pasaport hakkı tanınması hedefleniyor.

Hangi meslek grubuna yeşil pasaport verilecek?

Tekliflerde pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yer alıyor. Söz konusu meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için mesleki kıdem ve fiili çalışma süresi gibi şartlar öngörülüyor.

Hangi meslek grubuna yeşil pasaport verilecek?Tekliflerde pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yer alıyor. Söz konusu meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için mesleki kıdem ve fiili çalışma süresi gibi şartlar öngörülüyor.

Düzenleme tekliflerine göre pilotların lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş yapmış olması gerekiyor. Mühendis ve mimarların ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) üye olmaları ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmaları şartı öne çıkıyor. Sağlık alanında çalışan meslek grupları için daha uzun bir kıdem süresi öngörülüyor. Tekliflere göre hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen çalışmış olması gerekiyor.

Düzenleme tekliflerine göre pilotların lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş yapmış olması gerekiyor. Mühendis ve mimarların ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) üye olmaları ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmaları şartı öne çıkıyor. Sağlık alanında çalışan meslek grupları için daha uzun bir kıdem süresi öngörülüyor. Tekliflere göre hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen çalışmış olması gerekiyor.

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemeler henüz teklif aşamasında bulunuyor. Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için ilgili komisyonlarda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle belirtilen meslek grupları için henüz yeni bir yeşil pasaport hakkı doğmuş değil.

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemeler henüz teklif aşamasında bulunuyor. Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için ilgili komisyonlarda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle belirtilen meslek grupları için henüz yeni bir yeşil pasaport hakkı doğmuş değil.

Kimler yeşil pasaport alıyor?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.


Kimler yeşil pasaport alıyor?1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,· Kamu görevlisi olmak,· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler;

 1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler;&nbsp;1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)
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