TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ 2026: İstanbul'da 1.071 konut için kura tarihi açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak?
TOKİ kiralık konut kura çekilişi için geri sayım başladı. İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında yer alan 1071 konut için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Kira fiyatları 10 bin liradan başlayan TOKİ kiralık konutlarda kura süreci, konutların hangi ilçelerde yer alacağı ve aylık ödeme tutarları vatandaşların gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor.
TOKİ kiralık konut kurası için başvuru süreci tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi. İstanbul’daki 1.071 kiralık sosyal konutun hak sahipleri ekim ayında yapılacak kura ile belirlenecek ancak kura için kesin gün henüz açıklanmadı.
TOKİ kiralık konut kurası ekim ayında yapılacak
TOKİ kiralık konut kurası için İstanbul’daki başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, şartları sağlayan başvuru sahipleri arasından 1.071 konutun hak sahipleri ekim ayında yapılacak kura ile belirlenecek.
Başvuruların incelenmesinin ardından geçerli kabul edilen adaylar kura sürecine alınacak. Kura çekiminin ardından ilk konutların teslim sürecinin de ekim ayında başlaması planlanıyor.
TOKİ’nin İstanbul genelindeki kiralık sosyal konut projesi kapsamında toplam 15 bin konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta ise 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek.
Murat Kurum kura takvimine ilişkin açıklama yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin başvuru aşamasının tamamlandığını ve inceleme sürecine geçildiğini duyurdu.
Kurum, açıklamasında şartları sağlayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında kura yoluyla belirleneceğini ve ilk anahtarların yine bu süreçte teslim edileceğini bildirdi.
Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin ise henüz bir tarih paylaşılmadı.
İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek
TOKİ'nin ilk etap kiralık konutları İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alacak. Proje kapsamında kiraya verilecek 1071 konutun dağılımı şöyle:
- Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut
- Maltepe, Tuzla ve Kartal'da toplam 330 konut
- Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut
- Arnavutköy'de toplam 90 konut
Kiralık konutlar, İstanbul'da farklı bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacak.
TOKİ kiralık konut aylık kira bedelleri ne kadar?
TOKİ kiralık konutlarında belirlenen başlangıç kira bedelleri konut tipine göre değişiyor. Buna göre:
- 1+1 konutlar için aylık kira bedeli 10 bin lira
- 2+1 konutlar için aylık kira bedeli 12 bin liradan başlayan tutarlar
- 3+1 konutlar için aylık kira bedeli 15 bin lira
- 4+1 konutlar için aylık kira bedeli 18 bin liradan başlayan tutarlar
olarak açıklandı.
TOKİ kiralık konutlar kimlere tahsis edilecek?
Projede genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konutların, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konutların tahsis edilmesi planlanıyor.
TOKİ kiralık konut kura çekilişinin tarihi ve sonuçlara ilişkin detaylar, yapılacak resmi duyuruların ardından netleşecek.