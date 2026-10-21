6 FARKLI ORANLA HESAPLANDI: Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

Ocak 2027 emekli zammı, Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık verileri henüz tamamlanmadığından zam oranı ve yeni aylık tutarları kesinleşmiş değil.





En düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalar ise mevcut tutara farklı artış oranlarının uygulanmasına dayanıyor. Bu hesaplamalar, ocak ayında ödenecek tutara ilişkin kesin bir karar anlamına gelmiyor.