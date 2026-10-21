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6 FARKLI ORANLA HESAPLANDI: Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

6 FARKLI ORANLA HESAPLANDI: Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

19:01, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:02, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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6 FARKLI ORANLA HESAPLANDI: Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammında. Emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı 25 bin lirayı aşacak mı? soruları gündemdeki yerini korurken beklenen zam oranları da ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması senaryosu üzerinden yapılan hesaplama, 23 bin 552 liralık en düşük aylığın aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 25 bin 926 liraya ulaşacağını gösteriyor; kesin zam oranı kalan enflasyon verileriyle, en düşük aylık ise yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek.

Ocak 2027 emekli zammı için yüzde 10,08’lik altı aylık enflasyon senaryosu üzerinden hesaplamalar yapılıyor. En düşük emekli aylığı bu oranın uygulanması halinde yaklaşık 25 bin 926 liraya karşılık gelirken ödenecek tutar, enflasyon verileri ve yasal düzenlemeyle kesinleşecek.

Ocak 2027 emekli zammı için yüzde 10,08’lik altı aylık enflasyon senaryosu üzerinden hesaplamalar yapılıyor. En düşük emekli aylığı bu oranın uygulanması halinde yaklaşık 25 bin 926 liraya karşılık gelirken ödenecek tutar, enflasyon verileri ve yasal düzenlemeyle kesinleşecek.

Ocak 2027 emekli zammı, Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık verileri henüz tamamlanmadığından zam oranı ve yeni aylık tutarları kesinleşmiş değil.


En düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalar ise mevcut tutara farklı artış oranlarının uygulanmasına dayanıyor. Bu hesaplamalar, ocak ayında ödenecek tutara ilişkin kesin bir karar anlamına gelmiyor.

Ocak 2027 emekli zammı, Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık verileri henüz tamamlanmadığından zam oranı ve yeni aylık tutarları kesinleşmiş değil.En düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalar ise mevcut tutara farklı artış oranlarının uygulanmasına dayanıyor. Bu hesaplamalar, ocak ayında ödenecek tutara ilişkin kesin bir karar anlamına gelmiyor.

Emekli zammında yüzde 10,08 senaryosu


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ve eylül ayı enflasyonu ise ayrı ayrı yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belirlenmesi için yılın son üç ayına ait verilerin de açıklanması gerekiyor.


Altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması senaryosunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki artış oranı da yüzde 10,08 olacak. Ancak bu oran henüz kesinleşmiş bir zam oranı değil.

Emekli zammında yüzde 10,08 senaryosuTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ve eylül ayı enflasyonu ise ayrı ayrı yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belirlenmesi için yılın son üç ayına ait verilerin de açıklanması gerekiyor.Altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması senaryosunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki artış oranı da yüzde 10,08 olacak. Ancak bu oran henüz kesinleşmiş bir zam oranı değil.

En düşük emekli aylığı için olası tutarlar


Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yüzde 10,08 artış uygulanması, yaklaşık 25 bin 926 liralık bir tutara karşılık geliyor. En düşük aylığın bu seviyeye yükselmesi ise yapılacak yasal düzenlemeye bağlı.


Mevcut 23 bin 552 lira üzerinden farklı artış oranlarıyla hesaplanan yaklaşık tutarlar şöyle:


  • Yüzde 8,70 artış: 25 bin 601 lira
  • Yüzde 9,04 artış: 25 bin 681 lira
  • Yüzde 10,07 artış: 25 bin 924 lira
  • Yüzde 10,08 artış: 25 bin 926 lira
  • Yüzde 10,11 artış: 25 bin 933 lira
  • Yüzde 10,73 artış: 26 bin 79 lira


Bu tutarlar yalnızca belirtilen oranlarla yapılan hesaplamaları gösteriyor. En düşük emekli aylığının yeni tutarı, alınacak kararlar doğrultusunda bu hesaplamalardan farklı olabilir.

En düşük emekli aylığı için olası tutarlarTemmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yüzde 10,08 artış uygulanması, yaklaşık 25 bin 926 liralık bir tutara karşılık geliyor. En düşük aylığın bu seviyeye yükselmesi ise yapılacak yasal düzenlemeye bağlı.Mevcut 23 bin 552 lira üzerinden farklı artış oranlarıyla hesaplanan yaklaşık tutarlar şöyle:Yüzde 8,70 artış: 25 bin 601 liraYüzde 9,04 artış: 25 bin 681 liraYüzde 10,07 artış: 25 bin 924 liraYüzde 10,08 artış: 25 bin 926 liraYüzde 10,11 artış: 25 bin 933 liraYüzde 10,73 artış: 26 bin 79 liraBu tutarlar yalnızca belirtilen oranlarla yapılan hesaplamaları gösteriyor. En düşük emekli aylığının yeni tutarı, alınacak kararlar doğrultusunda bu hesaplamalardan farklı olabilir.

Ocak zammı ne zaman kesinleşecek?


SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz-aralık dönemine ait verilerin tamamlanmasının ardından netleşecek. En düşük emekli aylığı için ayrıca bu tutarı belirleyecek yasal düzenleme beklenecek.


Memur emeklilerinin aylık artışında ise toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınacak. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur için hesaplanan yüzde 10,08’lik senaryo, memur emeklilerinin kesin zam oranı olarak değerlendirilemez.

Ocak zammı ne zaman kesinleşecek?SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz-aralık dönemine ait verilerin tamamlanmasının ardından netleşecek. En düşük emekli aylığı için ayrıca bu tutarı belirleyecek yasal düzenleme beklenecek.Memur emeklilerinin aylık artışında ise toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınacak. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur için hesaplanan yüzde 10,08’lik senaryo, memur emeklilerinin kesin zam oranı olarak değerlendirilemez.
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