Adalet Bakanı Gürlek: Manipülatif işlem yapan 404 kişi hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemler ve haksız kazançlara yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, vatandaşların hak ve birikimlerinin korunması, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmaların somut deliller ışığında sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

404 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıklayan Gürlek, 88 şüphelinin tutuklandığını, 26 şüphelinin gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Gürlek, firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da aralıksız devam ettiğini belirtti.

453 kişi ve şirket hakkında mali tedbirler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna ilişkin önemli tedbirler alındığını aktaran Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini açıkladı.

Söz konusu tedbirlerle soruşturma konusu mal varlıklarının korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını kaydetti.

İade süreçleri devam ediyor

Gürlek, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yönelik iade süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

İade edilen tutarların ve soruşturma kapsamındaki tespitlerin başsavcılıklar tarafından yakından takip edildiğini belirten Gürlek, adli soruşturmaların da iade süreçleriyle eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

"Hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız"

Vatandaşlara seslenen Gürlek, şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar tüm hukuki aşamaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hiçbir vatandaşın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması: Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız

Gündem

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 yeni gözaltı kararı var

Ekonomi

SPK’den üç aracı kuruma geçici durdurma kararı