Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 yeni gözaltı kararı var
09:44, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:58, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fon işlemlerine yönelik soruşturmada 31 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
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