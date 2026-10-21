Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması: Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FON KOORDİNASYON KURULU 6 KEZ TOPLANDI

Yatırım fonları piyasasında yaşanan gelişmelerin finansal sistemin sınırlı bir alanında ortaya çıktığını belirten Yılmaz, yatırımcı haklarının korunması ve riskin piyasanın diğer kesimlerine yayılmasının önlenmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Yılmaz, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yatırım fonları piyasasında yaşanan gelişmeler finansal sistemin sınırlı bir alanında ortaya çıkmıştır. Gerekli idari ve adli tedbirler alınmış, sorunlu fonların tasfiye süreci başlatılmış ve yatırımcı haklarının korunarak riskin piyasanın diğer kesimlerine yayılmasının önlenmesi hedeflenmiştir. Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde yoğun mesaisini sürdürmektedir. Bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmiştir.”

ZARARLAR SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLECEK

Fonların tasfiye sürecine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, düzenlemeyle yatırımcıların zararlarının giderilmesi için hukuki bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Yılmaz, kanun teklifinin hedeflerini şöyle sıraladı:

“Bu kapsamda ‘Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun’ Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun Teklifiyle Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından tasfiyesi tamamlanmamış olanların adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesine, bu fonların malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına, fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsiline ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahibine ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.”

Teklifin yasalaşmasıyla ön ödemelerin hızla başlatılmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için yeni hukuki düzenlemelerin de gündemde olduğunu kaydetti.

DDK RAPORU YENİ ADIMLARA IŞIK TUTACAK

Fon piyasalarında yaşanan sorunlara ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) çalışmalarına da dikkat çekti.

Yılmaz, “Fon piyasalarında yaşanan sorunlarla ilgili kurum ve yetkililerin incelenmesi ve soruşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarının da geleceğe yönelik atılacak adımlara ışık tutacağını değerlendiriyoruz” dedi.

SPK’NIN DENETİM VE MÜDAHALE YETKİLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Sermaye piyasalarında yatırımcı güveninin yeniden güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik hazırlıklarının devam ettiğini açıklayan Yılmaz, yeni düzenlemelerle denetim kapasitesinin artırılacağını ve piyasa ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığının güçlendirileceğini bildirdi.

Yılmaz, hazırlıkların kapsamını şu sözlerle anlattı:

“Bu çerçevede düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirme anlayışıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yapılacak düzenlemelerle yatırımcıların daha etkin korunması, kurumsal kapasitelerin artırılması, SPK’nın erken müdahale yetkilerinin güçlendirilmesi ve sermaye piyasalarındaki ihlallere yönelik yaptırımların caydırıcılığının artırılması amaçlanmaktadır.”

“YATIRIMCI İLE MANİPÜLATÖRÜ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYACAĞIZ”

Sermaye piyasalarının ekonomik kalkınma açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, piyasaların desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Yatırımcıların korunmasıyla piyasalarda manipülasyon yapanlarla mücadele edilmesinin birlikte yürütüleceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kalkınma politikalarımızın son derece değerli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarımızı güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan, titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki mevcut sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız yoluna çok güçlü bir şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracaktır.”

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