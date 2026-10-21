Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler var? İşte yayın bilgileri ve kadrolar

Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler var? İşte yayın bilgileri ve kadrolar

18:34, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:36, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray'ın ilk 11'inde kimler var? İşte yayın bilgileri ve kadrolar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille deplasmanında ilk puanlarını arayacak. İlk iki maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fransa’daki galibiyet hasretini de sona erdirmeyi hedeflerken, 'Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusu karşılaşma öncesinde öne çıkıyor. Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın son durumu, ve Galatasaray’ın kalan maç programına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Lille-Galatasaray maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayımlanacak. İlk iki karşılaşmasını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadyumu’nda ilk puanlarını almaya çalışırken, aynı hedefle sahaya çıkacak Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

Lille-Galatasaray maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayımlanacak. İlk iki karşılaşmasını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadyumu’nda ilk puanlarını almaya çalışırken, aynı hedefle sahaya çıkacak Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.


Lille-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Lille-Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’daki Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü hafta karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz izlenebilecek.


Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:

- Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba

- Başlama saati: TSİ 19.45

- Stat: Pierre Mauroy Stadyumu

- Yayın: TRT 1, canlı ve şifresiz

- Hakem: Rade Obrenovic

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?Lille-Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’daki Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü hafta karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz izlenebilecek.Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:- Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba- Başlama saati: TSİ 19.45- Stat: Pierre Mauroy Stadyumu- Yayın: TRT 1, canlı ve şifresiz- Hakem: Rade Obrenovic

İki takım da ilk puanlarını arıyor

Galatasaray, ilk hafta Sporting deplasmanında 3-1, ikinci hafta ise sahasında Barcelona’ya 4-1 yenildi. İki maç sonunda puanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, lig aşamasında 35. sırada yer alıyor.


Lille de Real Betis’e 3-2, Arsenal’e 3-0 kaybederek turnuvaya iki mağlubiyetle başladı. Fransız temsilcisi, Galatasaray’ın bir basamak üzerinde, 34. sırada bulunuyor.

İki takım da ilk puanlarını arıyorGalatasaray, ilk hafta Sporting deplasmanında 3-1, ikinci hafta ise sahasında Barcelona’ya 4-1 yenildi. İki maç sonunda puanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, lig aşamasında 35. sırada yer alıyor.Lille de Real Betis’e 3-2, Arsenal’e 3-0 kaybederek turnuvaya iki mağlubiyetle başladı. Fransız temsilcisi, Galatasaray’ın bir basamak üzerinde, 34. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın hedefi deplasman serisini bitirmek

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son beş deplasman karşılaşmasını kaybetti. Dış sahadaki son galibiyetini 5 Kasım 2025’te Ajax karşısında alan Galatasaray, ardından Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting deplasmanlarından puansız döndü.


Galatasaray’ın Fransa’daki son galibiyeti ise 26 Eylül 2001’de Nantes karşısında aldığı 1-0’lık sonuç oldu. Bu tarihten sonra Fransız takımlarına konuk olduğu altı maçta iki beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray’ın hedefi deplasman serisini bitirmekSarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son beş deplasman karşılaşmasını kaybetti. Dış sahadaki son galibiyetini 5 Kasım 2025’te Ajax karşısında alan Galatasaray, ardından Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting deplasmanlarından puansız döndü.Galatasaray’ın Fransa’daki son galibiyeti ise 26 Eylül 2001’de Nantes karşısında aldığı 1-0’lık sonuç oldu. Bu tarihten sonra Fransız takımlarına konuk olduğu altı maçta iki beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.

Lille ile Avrupa kupalarında ilk karşılaşma

Galatasaray ile Lille, Avrupa kupalarında ilk kez birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Fransa’dan Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile karşılaştı.


Galatasaray, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 22 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.


Lille ise Türk takımlarına karşı çıktığı altı Avrupa kupası maçında yenilmedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu müsabakalarda iki galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Lille ile Avrupa kupalarında ilk karşılaşmaGalatasaray ile Lille, Avrupa kupalarında ilk kez birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Fransa’dan Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile karşılaştı.Galatasaray, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 22 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.Lille ise Türk takımlarına karşı çıktığı altı Avrupa kupası maçında yenilmedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu müsabakalarda iki galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Leao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao, Lille deplasmanında görev yapamayacak. Portekizli futbolcunun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.


Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo’nun ise deplasman kadrosunda bulunması bekleniyor.


Karşılaşma, Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen’i eski takımıyla buluşturacak. Osimhen, 2019-2020 sezonunda Lille forması giymişti.

Leao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekGalatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao, Lille deplasmanında görev yapamayacak. Portekizli futbolcunun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo’nun ise deplasman kadrosunda bulunması bekleniyor.Karşılaşma, Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen’i eski takımıyla buluşturacak. Osimhen, 2019-2020 sezonunda Lille forması giymişti.

Galatasaray Avrupa’da 343. maçına çıkacak

Lille karşılaşması, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 343. mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılıların geride kalan maçlardaki bilançosu şöyle:


- Avrupa kupaları: 342 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik, 131 mağlubiyet; 470 gol, 525 yenilen gol.

- Şampiyonlar Ligi: 136 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik, 70 mağlubiyet; 141 gol, 237 yenilen gol.

- Okan Buruk yönetiminde Avrupa: 40 maçta 15 galibiyet, dokuz beraberlik, 16 mağlubiyet.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille karşısında sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa kupalarındaki 41. maçına çıkacak.

Galatasaray Avrupa’da 343. maçına çıkacakLille karşılaşması, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 343. mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılıların geride kalan maçlardaki bilançosu şöyle:- Avrupa kupaları: 342 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik, 131 mağlubiyet; 470 gol, 525 yenilen gol.- Şampiyonlar Ligi: 136 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik, 70 mağlubiyet; 141 gol, 237 yenilen gol.- Okan Buruk yönetiminde Avrupa: 40 maçta 15 galibiyet, dokuz beraberlik, 16 mağlubiyet.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille karşısında sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa kupalarındaki 41. maçına çıkacak.

Lille, Fransa liginde dördüncü sırada

Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, Fransa Ligue 1’de yedi haftada dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla averajla dördüncü sırada bulunan ekip, son lig maçında sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.


Kadrosunda Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal’ı bulunduran Lille’de Ethan Mbappe’nin kırmızı kart cezası bulunuyor.

Lille, Fransa liginde dördüncü sıradaDavide Ancelotti yönetimindeki Lille, Fransa Ligue 1’de yedi haftada dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla averajla dördüncü sırada bulunan ekip, son lig maçında sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.Kadrosunda Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal’ı bulunduran Lille’de Ethan Mbappe’nin kırmızı kart cezası bulunuyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i


Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Batrakov.

Galatasaray'ın ilk 11'iUğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Batrakov.
Başlıklar :galatasaraylilleuefa şampiyonlar ligifutbol
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026