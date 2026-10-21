EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM 2026! SSK Bağ-Kur emekli memur maaşına seyyanen, ek zam olacak mı?

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 21 Ekim Çarşamba maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında dün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, futbol severlerin gözü 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak nefes kesen diğer dev maçlara çevrildi. Gecenin en kritik randevusunda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta Fransız ekibi Lille’yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde bugün ayrıca dünya futbolunun devleri sahne alacak: İspanyol devi Real Madrid, sahasında Alman temsilcisi Leipzig ile kozlarını paylaşırken, gecenin bir diğer dev maçı ise Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak. Öte yandan yarın (perşembe) oynanacak Avrupa kupası maçlarında ise temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts ile deplasmanda karşılaşırken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kapsamında İngiliz ekibi Crystal Palace ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İşte 21 Ekim Çarşamba maç programı.