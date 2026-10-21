EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM 2026! SSK Bağ-Kur emekli memur maaşına seyyanen, ek zam olacak mı?
Memur emeklilerine yönelik seyyanen zam beklentisi yeniden gündeme geldi. 2023 yılında görevde bulunan memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması yönündeki talep, emeklilerin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Emekli Sandığı kapsamında bulunan memur emeklileri, yapılması beklenen olası düzenlemenin kapsamını ve ne zaman hayata geçirileceğini araştırıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde bireysel başvurularla ilgili aldığı birleştirme kararı sonrasında konu yeniden gündeme taşındı. Peki memur emeklilerine 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılacak mı? Düzenleme ne zaman çıkacak, Emekli Sandığı emeklilerini kapsayacak mı? İşte seyyanen zam beklentisinde son gelişmeler...
Memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılmasına ilişkin beklenti yeniden hareketlendi. Görevdeki memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması talep edilirken, milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını araştırıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili beklentiler, Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ağustos 2026 tarihli bireysel başvurulara ilişkin birleştirme kararıyla yeniden gündeme geldi. Peki memur emeklilerine seyyanen zam gelecek mi? 8 bin 77 liralık ödeme emekli maaşlarına yansıtılacak mı, düzenleme ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen son gelişmeler...
En son 2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Emeklilerin merakla takip ettiği ek zam ve seyyanen artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor.
Milyonlarca emekli yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM kaynaklarından yapılan açıklamalarda şu aşamada kesinleşmiş bir ek seyyanen zam kararının bulunmadığı belirtildi. AYM sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir kararın hangi emeklileri kapsayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.