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Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası kademeli emeklilik var mı, son durum nedir?

11:10, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:10, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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EYT düzenlemesini kaçıran ve 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, kademeli emeklilik hakkı için yasal bir düzenleme yapılması talebini gündemde tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, mevcut emeklilik sisteminde yaşanan mağduriyetleri ve çözüm önerilerini doğrudan ileten heyet, 1999 sonrası işe giren çalışanlar için kademeli emeklilik modelinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan SGK uzmanı Ersin Bayav’ın kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında hayata geçirilebileceğine yönelik değerlendirmeleri, kamuoyundaki beklentiyi daha da artırdı. Peki kademeli emeklilik teklifi Meclis’te geldi mi, yeni gelişme var mı? İşte detaylar.

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, emeklilikte yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kademeli emeklilik son durum başlığı altında yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı, kimlerin kapsama alınacağı ve prim gün sayısı ile yaş şartlarının nasıl belirleneceği merak konusu. Olası düzenlemeye ilişkin beklentiler artarken, kademeli emeklilik tablosu üzerinden sigorta başlangıç tarihine göre kadın ve erkek çalışanların hangi yaşta ve kaç prim günüyle emekli olabileceğine dair hesaplamalar da gündemdeki yerini koruyor.


Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında hayata geçebileceği belirtiliyor. Uzmanlar sürecin başladığını ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, staj ve çıraklık mağduriyetleri ile Bağ-Kur prim gün eşitlemesi konularında değerlendirmelerde bulundu.


EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar kademeli emekliliği merakla takip ediyor. 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğini söyleyen Bayav, "En büyük istekleri erken emekli olmak. EMADER öncülüğünde bu süreç başladı, görüşmeler yapıldı ve 2027 yılında çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Kademeli emeklilik beklentisi, özellikle 1999-2008 arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu dönemde işe başlayanlar, EYT'yi birkaç gün veya yıl farkla kaçırdıkları için yeni geçiş düzenlemesi talep ediyor. Bayav, kademeli emeklilik sisteminin EYT'den farklı bir modelle uygulanabileceğini, herkesin aynı anda emekli olmayacağını, belirli kriterlere göre kademeli geçiş sağlanacağını vurguladı.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret ederek emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri ve çözüm taleplerini doğrudan iletti.

 

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Kademeli emeklilik ile esnaf ve memurların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi mi?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü.

Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa sigortalı olan ve 4447 sayılı Kanunun geçiş hükümlerinden yararlanamayan işçilerin yaş koşulu ve prim ödeme gün sayısının doğrudan kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş ve 9000 gün prim ödeme güne yükseltilmesi nedeniyle emekliliğine ilişkin yaşadıkları adaletsizliğin bir nebze olsun düzeltilmesi sağlanmakta; 5510 sayılı Kanunun emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği 17/4/2008 tarihine kadar olan sürede sigortalı olmuş olan işçilere bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmakta ve bunlara ilişkin yaş ve prim ödeme gün süreleri düzenlenmektedir."


Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

Kademeli emeklilik için henüz resmi bir yürürlük tarihi açıklanmış değil. Mevcut durumda çalışanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor.

Başlıklar :Kademeli EmeklilikKademeli Emeklilik tablosuKademeli emeklilik son durum
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Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası kademeli emeklilik var mı, son durum nedir?

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, emeklilikte yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kademeli emeklilik son durum başlığı altında yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı, kimlerin kapsama alınacağı ve prim gün sayısı ile yaş şartlarının nasıl belirleneceği merak konusu. Olası düzenlemeye ilişkin beklentiler artarken, kademeli emeklilik tablosu üzerinden sigorta başlangıç tarihine göre kadın ve erkek çalışanların hangi yaşta ve kaç prim günüyle emekli olabileceğine dair hesaplamalar da gündemdeki yerini koruyor.


Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında hayata geçebileceği belirtiliyor. Uzmanlar sürecin başladığını ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, staj ve çıraklık mağduriyetleri ile Bağ-Kur prim gün eşitlemesi konularında değerlendirmelerde bulundu.


EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar kademeli emekliliği merakla takip ediyor. 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğini söyleyen Bayav, "En büyük istekleri erken emekli olmak. EMADER öncülüğünde bu süreç başladı, görüşmeler yapıldı ve 2027 yılında çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Kademeli emeklilik beklentisi, özellikle 1999-2008 arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu dönemde işe başlayanlar, EYT'yi birkaç gün veya yıl farkla kaçırdıkları için yeni geçiş düzenlemesi talep ediyor. Bayav, kademeli emeklilik sisteminin EYT'den farklı bir modelle uygulanabileceğini, herkesin aynı anda emekli olmayacağını, belirli kriterlere göre kademeli geçiş sağlanacağını vurguladı.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret ederek emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri ve çözüm taleplerini doğrudan iletti.

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Kademeli emeklilik ile esnaf ve memurların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi mi?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü.

Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa sigortalı olan ve 4447 sayılı Kanunun geçiş hükümlerinden yararlanamayan işçilerin yaş koşulu ve prim ödeme gün sayısının doğrudan kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş ve 9000 gün prim ödeme güne yükseltilmesi nedeniyle emekliliğine ilişkin yaşadıkları adaletsizliğin bir nebze olsun düzeltilmesi sağlanmakta; 5510 sayılı Kanunun emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği 17/4/2008 tarihine kadar olan sürede sigortalı olmuş olan işçilere bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmakta ve bunlara ilişkin yaş ve prim ödeme gün süreleri düzenlenmektedir."


Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

Kademeli emeklilik için henüz resmi bir yürürlük tarihi açıklanmış değil. Mevcut durumda çalışanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor.

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