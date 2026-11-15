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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak maç saat kaçta hangi kanalda? 15 Kasım Pazar maç programı

10:47, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Futbol tutkunlarını 15 Kasım 2026 Pazar günü hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde nefes kesen, dopdolu bir maç takvimi bekliyor. Günün en kritik randevusunda A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında deplasmanda dünya devi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika - İtalya, İspanya - İngiltere ve Hırvatistan - Çekya gibi dev eşleşmeler sahne alırken; Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ise milli arayı Rus temsilcisi Zenit ile oynayacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Sporseverlerin yoğun olarak sorguladığı "Bugün kimin maçı var, Fransa - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Trabzonspor - Zenit hazırlık maçı ne zaman, 15 Kasım Pazar UEFA Uluslar Ligi ve TFF 3. Lig maç programı" sorularının yanıtları ve günün yayın akışı şu şekildedir:

15 Kasım Pazar gününün maç programı, futbolseverlere milli karşılaşmalardan TFF 3. Lig mücadelelerine uzanan yoğun bir takvim sunuyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki altıncı maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bordeaux’daki Matmut Atlantique Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak mücadele, ATV’den naklen yayımlanacak. Günün diğer karşılaşmalarında Belçika ile İtalya, İspanya ile İngiltere ve Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig’de de heyecan sürerken Trabzonspor, hazırlık maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Gemlik Sümerbey - Bigaspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

13:00 Kdz Ereğli Bld. - Pazarspor TFF 3. Lig Yaay

13:00 Erciyes 38 FK - Kırşehirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 2

13:00 Mazıdağı Fosfat - Niğde Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

13:00 Kartal Bulvar Kartalimen - Küçükçekmece Sinop TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

13:00 Fenerbahçe - Eyüpspor TFF Elit U14 Ligi FB TV

15:30 Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor

15:30 Yeşilyurt Bld. - Adana Adaletgücü Spor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

15:30 Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Spor TFF 3. Lig Yaay

17:00 Güney Kıbrıs - Karadağ UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

17:00 Letonya - Ermenistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

17:00 Zenit - Trabzonspor hazırlık maçı A Spor

18:15 Granada - Las Palmas İspanya La Liga 2 S Sport Plus

19:00 Bucaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Tivibu Spor

20:00 Belarus - Arnavutluk UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

20:00 Finlandiya - San Marino UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Belçika - İtalya UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Fransa - Türkiye UEFA Uluslar Ligi ATV

22:45 Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 İspanya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A Haber.

Yarın hangi maçlar var?

18:00 Faroe Adaları - Moldova UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

18:00 Kazakistan - Slovakya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

20:00 Estonya - Bulgaristan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 İzlanda - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Lihtenştayn UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

22:45 Cebelitarık - Malta UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Almanya - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 İsviçre - İskoçya UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 Kuzey Makedonya - Slovenya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus.

Başlıklar :TürkiyeFransaUEFA Uluslar A LigiBelçikaİtalyaİspanyaİngiltereHırvatistan
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak maç saat kaçta hangi kanalda? 15 Kasım Pazar maç programı

15 Kasım Pazar gününün maç programı, futbolseverlere milli karşılaşmalardan TFF 3. Lig mücadelelerine uzanan yoğun bir takvim sunuyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki altıncı maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bordeaux’daki Matmut Atlantique Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak mücadele, ATV’den naklen yayımlanacak. Günün diğer karşılaşmalarında Belçika ile İtalya, İspanya ile İngiltere ve Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig’de de heyecan sürerken Trabzonspor, hazırlık maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Gemlik Sümerbey - Bigaspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

13:00 Kdz Ereğli Bld. - Pazarspor TFF 3. Lig Yaay

13:00 Erciyes 38 FK - Kırşehirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 2

13:00 Mazıdağı Fosfat - Niğde Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

13:00 Kartal Bulvar Kartalimen - Küçükçekmece Sinop TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

13:00 Fenerbahçe - Eyüpspor TFF Elit U14 Ligi FB TV

15:30 Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor

15:30 Yeşilyurt Bld. - Adana Adaletgücü Spor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

15:30 Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Spor TFF 3. Lig Yaay

17:00 Güney Kıbrıs - Karadağ UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

17:00 Letonya - Ermenistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

17:00 Zenit - Trabzonspor hazırlık maçı A Spor

18:15 Granada - Las Palmas İspanya La Liga 2 S Sport Plus

19:00 Bucaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Tivibu Spor

20:00 Belarus - Arnavutluk UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

20:00 Finlandiya - San Marino UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Belçika - İtalya UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Fransa - Türkiye UEFA Uluslar Ligi ATV

22:45 Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 İspanya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A Haber.

Yarın hangi maçlar var?

18:00 Faroe Adaları - Moldova UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

18:00 Kazakistan - Slovakya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

20:00 Estonya - Bulgaristan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 İzlanda - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Lihtenştayn UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

22:45 Cebelitarık - Malta UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Almanya - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 İsviçre - İskoçya UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 Kuzey Makedonya - Slovenya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus.

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