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Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban döneminde görev yapan Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında ormanlık alanlara gömülen, çiftlik ve depo gibi farklı noktalarda saklanan yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirildi.

Macaristan Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi, cuma akşamı yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendiğini bildirdi. Aramalarda ormanlık alanların yanı sıra çiftlik binaları, depolar ve bir konutta gizlenmiş yüklü miktarda nakit bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen paranın miktarı açıklandı

Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, operasyon sırasında bulunan paranın dökümünü paylaştı. Buna göre ele geçirilen nakitler arasında 5,07 milyar Macar forinti (15,33 milyon dolar), 2,66 milyon euro (2,93 milyon dolar) ve 1,26 milyon dolar bulunuyor.

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Paranın sayımı da operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Karman, 12 Hazine çalışanının beş ayrı banknot sayma makinesi kullanarak nakitleri saymasının yaklaşık 8 saat sürdüğünü açıkladı.

Eski bakan suçlamaları reddetti

Viktor Orban hükümetinde 2014-2018 yılları arasında kalkınma bakanlığı yapan Miklos Sesztak, hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasındaki suçlamaları kabul etmedi.

Magyar: Mafya düzeni sona erdi

Operasyona ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ele geçirilen paranın Orban döneminde Fidesz Partisi ve Hristiyan Demokrat müttefikleri etrafında oluştuğunu öne sürdüğü düzenin sona erdiğini gösterdiğini savundu.

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Magyar, Fidesz-KDNP milletvekillerine seslenerek, dürüst ve onurlu olanların bu yapıdan uzaklaşması ve milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Aksi durumda kalanların Orban'ın mafyasının parçası olarak görüleceğini ifade etti.

Orban sessizliğini koruyor

Orban döneminde görev yapan iki eski bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı Gyorgy Matolcsy de daha önce farklı yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Eski başbakanın erkek kardeşi ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Orban, yeni hükümetin yürüttüğü operasyonları daha önce siyasi muhaliflere yönelik bir zulüm olarak nitelendirmişti. Eski başbakan, son operasyonun ardından ise henüz bir açıklama yapmadı.

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