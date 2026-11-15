Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA'nın daha imha edildiğini duyurdu.

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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef aldığını belirtti. Maliki, kaynağını belirtmediği İHA'nın engellenerek imha edildiğini vurguladı.

Can kaybı ve hasar bilgisi verilmedi

Maliki, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Koalisyon Sözcüsü, kısa bir süre önce de doğu bölgesini hedef alan iki İHA ile Husilerin başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzesinin engellendiğini söylemişti.

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Yemen iç savaşa sahne oluyor

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.