Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde gece saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Açıklamada, izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan tankerlerin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiği ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi. Kazaya karışan gemilerin "kural ihlali" yaptığı vurgulanırken, bunlardan birinin "süper tanker" olduğu söylendi.

Seyir sistemlerini kapattıkları öne sürüldü

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre tankerler, seyir ve otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahı gizlice kullanmaya çalıştı.

Reklam Reklam

Tankerlerin deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığı ve şiddetli yangın çıktığı öne sürüldü. Gemilerdeki mürettebatın güvenlik durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Uyarılara uyan 2 tanker geri döndü

Gizlice geçiş yapmaya çalışan 2 petrol tankeri daha vardı. Bu tankerlerin, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kontrol merkezinin uyarılarına uyduğu ve Basra Körfezi yönüne geri döndüğü kaydedildi.

Gemi sahiplerine koordinasyon çağrısı

İran otoriteleri, bölgeden geçmeyi planlayan gemilere kendileriyle temas kurma çağrısı yaptı. Açıklamada, "Gemi sahiplerini ve denizcilik şirketlerini; Hürmüz Boğazı’ndaki DMO Deniz Kuvvetleri Trafik Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlamadan boğazdan geçiş yapmanın ve İran’ın boğazdaki düzenlemelerini görmezden gelmenin bu tür sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıyoruz" denildi.

Reklam Reklam

Boğaz 12 Temmuz'da yeniden kapatılmıştı

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine neden olmaya devam ediyor. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da boğazı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Dünya

Trump’tan İran saldırıları için geri adım sinyali: Yeni provokasyon olmazsa vurmayacak

Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme: Hürmüzgan eyaletinde İHA düşürüldü

Dünya

İran: Hürmüz Boğazı'nın doğusunda LNG gemisi mayına çarparak patladı

Dünya

Tahran’dan Hürmüz mesajı: ABD’nin girişimlerine katılmayın