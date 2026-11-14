Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Şam'da araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti: 2 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre patlama, Cermana bölgesindeki Nesim Mahallesi'nde meydana geldi. Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında bulunan araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken patlamanın etkisiyle aracın enkaza döndüğü, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin de zarar gördüğü görüldü.