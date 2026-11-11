Netanyahu konuşurken eşi Sara ile eski Başbakan Bennett birbirine girdi

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Netanyahu'nun konuşması sırasında tartışma çıktı

İsrail Meclisinin açılış oturumunda konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, ulusal birlik çağrısı yaptığı sırada eski Başbakan Naftali Bennett'in tepkisiyle karşılaştı. Bennett, Netanyahu'nun iki danışmanının Başbakanlık Ofisinde görev yaptıkları dönemde Katar'ın çıkarlarını desteklemek için para aldığı yönündeki iddiaları gündeme getirerek “Katarlı danışmanları” hakkında sorular yöneltti. Bennett ayrıca Katar'ın İsrail tarafından düşman ülke ilan edilmemesini ve 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.

Sara Netanyahu da tartışmaya katıldı

Bennett'in çıkışına, Mecliste aynı sırada bulunan Sara Netanyahu da karşılık verdi. İkili arasında karşılıklı sözlü atışma yaşanırken Sara Netanyahu, Bennett'i Arap Ortak Listesi ile siyasi ilişkileri üzerinden eleştirdi. Tartışmaya Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de dahil oldu. Meclis Başkanı Amir Ohana'nın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada yaşanan gerginlik nedeniyle Netanyahu konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.