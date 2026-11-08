Suriye’de şiddetli yağış önüne ne geldiyse yıktı geçti: Deyrizor ve Lazkiye'de köprüler çöktü

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Suriye'nin doğu ve kuzeybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, büyük sel felaketlerine yol açtı. Deyrizor iline bağlı Ebu Kemal ilçesi ile Lazkiye kentinde meydana gelen sel taşkınlarında köprüler çöktü, çok sayıda ev ve yol sular altında kaldı.

Ebu Kemal Sivil Savunma Müdürü Hişam Matar tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan selin yol açtığı hasarın ve su seviyelerindeki değişimin yakından takip edildiği bildirildi. Matar, "Meydana gelen sel nedeniyle Süveyiyye Köprüsü tamamen hizmet dışı kaldı. Olayda ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğü, evlerin sular altında kaldığı ve elektrik şebekesindeki ağır hasar nedeniyle kesintiler yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan sel felaketi Lazkiye ilinde de yaşamı felç etti. Lazkiye’nin Türkmen bölgesi olarak bilinen Bayırbucak alanındaki Nehr el-Kebir eş-Şimali (Kuzey Büyük Nehir) üzerinde meydana gelen taşkın sonucu iki yakadaki köyleri birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Lazkiye Valiliği, yıkılan köprünün onarılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla ekiplerin çalışma başlattığını duyurdu.