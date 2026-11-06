ABD Senatosu'nun ilk Müslüman siyasetçisi Abdül El-Sayed'in namaz kıldırdığı anlar yeniden gündem oldu

ABD siyaset tarihinde bir ilk gerçekleşti. Salgın döneminde camide cemaate kıldırdığı namaz görüntüleri ve ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği sert polemiklerle bilinen Abdül El-Sayed, Michigan eyaletinde yapılan ABD Senatosu seçimlerinde tarihi bir zafer elde etti.

Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanı kimliğiyle de tanınan Abdül El-Sayed’in, pandemi sürecinde kurallara riayet edilerek bir camide kıldırdığı namaza ait video kaydı dijital platformlarda hızla yayıldı. El-Sayed’in hem tıp hem de siyaset alanındaki kariyerinin yanında cemaatin önüne geçerek imamlık yaptığı samimi anlar, kullanıcılar tarafından takdir topladı.

TRUMP İLE SIK SIK SÖZLÜ TARTIŞMALARA GİRDİ

Abdül El-Sayed’in siyasi yükselişi, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Muhafazakar kanadın sert eleştirileriyle sık sık kesişti. Trump’ın Müslüman göçmenlere ve Müslüman siyasetçilere yönelik söylemlerinin yanı sıra, El-Sayed’in evrensel sağlık hizmetleri, iklim adaleti ve asgari ücret artışını savunan ilerici politikaları ikili arasında sık sık sözlü çatışmalara yol açtı.

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ABDÜL EL-SAYED KİMDİR?

1984 yılında Mısır kökenli bir ailenin çocuğu olarak Michigan’da dünyaya gelen Abdül El-Sayed, eğitimini Michigan Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde tamamlamış bir tıp doktoru, epidemiyolog ve halk sağlığı uzmanıdır. Detroit Kent Health Department (Sağlık Departmanı) Direktörü olarak görev yaptığı dönemde şehirdeki sağlık reformları ve su krizi mücadelesiyle adını duyuran El-Sayed, Demokrat Parti’nin ilerici kanadında yer alan en etkili isimlerden biri haline geldi.