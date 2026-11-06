ABD Senatosu'nun ilk Müslüman siyasetçisi Abdül El-Sayed'in namaz kıldırdığı anlar yeniden gündem oldu

06/11/2026, Cuma21:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi06 Kasım 2026 21:37 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacak06 Kasım 2026 20:13 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz06 Kasım 2026 19:44 CumaSON DAKİKA
Beş şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı: Tutuklama talep edildi06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten dava06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruzFenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten davaAvrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdi
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
21:17, 06/11/2026, Cuma

ABD Senatosu'nun ilk Müslüman siyasetçisi Abdül El-Sayed'in namaz kıldırdığı anlar yeniden gündem oldu

ABD Senatosu'na seçilerek ülke siyaset tarihine ilk Müslüman Senatör olarak adını yazdıran Abdül El-Sayed'in, COVID-19 küresel salgını döneminde ABD’deki bir camide cemaate namaz kıldırdığı anlara ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Tarihi başarısının ardından tekrar dolaşıma giren video, kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım alarak viral oldu.

ABD siyaset tarihinde bir ilk gerçekleşti. Salgın döneminde camide cemaate kıldırdığı namaz görüntüleri ve ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği sert polemiklerle bilinen Abdül El-Sayed, Michigan eyaletinde yapılan ABD Senatosu seçimlerinde tarihi bir zafer elde etti.

Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanı kimliğiyle de tanınan Abdül El-Sayed’in, pandemi sürecinde kurallara riayet edilerek bir camide kıldırdığı namaza ait video kaydı dijital platformlarda hızla yayıldı. El-Sayed’in hem tıp hem de siyaset alanındaki kariyerinin yanında cemaatin önüne geçerek imamlık yaptığı samimi anlar, kullanıcılar tarafından takdir topladı.

TRUMP İLE SIK SIK SÖZLÜ TARTIŞMALARA GİRDİ

Abdül El-Sayed’in siyasi yükselişi, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Muhafazakar kanadın sert eleştirileriyle sık sık kesişti. Trump’ın Müslüman göçmenlere ve Müslüman siyasetçilere yönelik söylemlerinin yanı sıra, El-Sayed’in evrensel sağlık hizmetleri, iklim adaleti ve asgari ücret artışını savunan ilerici politikaları ikili arasında sık sık sözlü çatışmalara yol açtı.

ABDÜL EL-SAYED KİMDİR?

1984 yılında Mısır kökenli bir ailenin çocuğu olarak Michigan’da dünyaya gelen Abdül El-Sayed, eğitimini Michigan Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde tamamlamış bir tıp doktoru, epidemiyolog ve halk sağlığı uzmanıdır. Detroit Kent Health Department (Sağlık Departmanı) Direktörü olarak görev yaptığı dönemde şehirdeki sağlık reformları ve su krizi mücadelesiyle adını duyuran El-Sayed, Demokrat Parti’nin ilerici kanadında yer alan en etkili isimlerden biri haline geldi.

Başlıklar :Abdl El-SayedABDNamaz
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet