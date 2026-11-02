Görenler dönüp bir daha baktı: Trump'ın parmaklıklar ardındaki bekleyişi ilgi odağı oldu

İran’ın başkenti Tahran, uluslararası diplomasi ve protesto kültürüyle harmanlanmış alışılmadık bir gösteriye ev sahipliği yapıyor. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Tecriş Meydanı'nda reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hücre, yoldan geçenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

JEST VE MİMİKLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Sembolik hücrenin içine yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump kılığındaki profesyonel bir oyuncu, parmaklıklar ardındaki bekleyişini sürdürüyor. Trump’ın bilinen jest ve mimiklerini ustalıkla taklit eden oyuncu, günün tamamını bu dar alanda geçiriyor. Bu sıra dışı protesto ve sanatsal gösteri, meydandan geçen vatandaşların ilgisini çekmekle kalmayıp, ulusal ve uluslararası basında da geniş yankı buldu.

Gösteriyi izlemek, fotoğraf çekmek ve cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen Tahranlıların meydan çevresinde duraklaması, bölgedeki araç trafiğini de olumsuz etkiliyor. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle Tecriş Meydanı ve çevresinde zaman zaman araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler, İran’daki protesto biçimlerinin yaratıcılığını gözler önüne seriyor.