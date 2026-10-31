Şehit liderlerin telefonla görüştüğü anların kaydı ortaya çıktı: Yahya Sinvar gözyaşları içinde ateşkes haberini kutlamış

İsrail işgalinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini zorla yerinden etme girişimlerine karşı Filistin direniş örgütleri tarafından 11 Mayıs 2021'de başlatılan "Kudüs Kılıcı" savaşı, tarihe damga vuran yönleriyle hafızalardaki yerini koruyor.

ATEŞKES HABERİNİ ALDIKTAN SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hamas'ın komuta kademesinin savaşın sona erdiğini ve ateşkes sağlandığını öğrendikleri ana ait olduğu belirtilen yeni ve etkileyici görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, şehit eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın, şehit eski Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Deif ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yer aldı. İki liderin yaşadığı bu derin duygusal patlama, verilen mücadelenin ve omuzlardaki yükün büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinvar'ın görüşmede Deif'e şu sözleri sarf ettiği görüldü:

"Ebu Halid… (Muhammed Deif) Bütün ümmetin onurusun, Müslümanlara örneksin. Allah seni korusun ve mübarek kılsın. İnşallah bizi ve seni salihlerden kabul eder. İnşallah. Rabbimiz inşallah dünyada ve ahirette makamını yüceltsin. Allah'tan bizden ve senden salih amelleri kabul etmesini dileriz inşallah. Allah seni korusun Hacı..."

KUDÜS'ÜN KILICI SAVAŞI NEDEN BAŞLADI?

11 Mayıs 2021 tarihinde Kassam Tugayları öncülüğünde başlatılan Kudüs Kılıcı Savaşı, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik sistematik zulmüne ve Şeyh Cerrah mahallesi halkını evlerinden etme politikalarına karşı meşru bir misilleme olarak patlak vermişti. 11 gün süren çatışmalar boyunca bölgede kitlesel bir direniş sergilenmiş, ateşkesin ardından elde edilen bu tarihi duruş Filistin halkı için dönüm noktalarından biri olmuştu. Ortaya çıkan bu son görüntüler, dönemin ruhunu ve liderlerin yaşadığı insani duyguları yansıtması bakımından büyük bir tarihi belge niteliği taşıyor.