Şehit liderlerin telefonla görüştüğü anların kaydı ortaya çıktı: Yahya Sinvar gözyaşları içinde ateşkes haberini kutlamış
2021 yılında yaşanan ve 11 gün süren "Kudüs Kılıcı" savaşının ardından varılan ateşkes anlaşmasını aldıktan sonra, şehit Hamas lideri Yahya Sinvar ile şehit Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Deif'in konuşma yaptığı anlara ait etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ni savunmak amacıyla başlatılan direnişin ardından Sinvar’ın gözyaşları içinde kaldığı bu duygusal anlar büyük yankı uyandırdı.
İsrail işgalinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini zorla yerinden etme girişimlerine karşı Filistin direniş örgütleri tarafından 11 Mayıs 2021'de başlatılan "Kudüs Kılıcı" savaşı, tarihe damga vuran yönleriyle hafızalardaki yerini koruyor.
ATEŞKES HABERİNİ ALDIKTAN SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hamas'ın komuta kademesinin savaşın sona erdiğini ve ateşkes sağlandığını öğrendikleri ana ait olduğu belirtilen yeni ve etkileyici görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, şehit eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın, şehit eski Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Deif ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yer aldı. İki liderin yaşadığı bu derin duygusal patlama, verilen mücadelenin ve omuzlardaki yükün büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Sinvar'ın görüşmede Deif'e şu sözleri sarf ettiği görüldü:
KUDÜS'ÜN KILICI SAVAŞI NEDEN BAŞLADI?
11 Mayıs 2021 tarihinde Kassam Tugayları öncülüğünde başlatılan Kudüs Kılıcı Savaşı, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik sistematik zulmüne ve Şeyh Cerrah mahallesi halkını evlerinden etme politikalarına karşı meşru bir misilleme olarak patlak vermişti. 11 gün süren çatışmalar boyunca bölgede kitlesel bir direniş sergilenmiş, ateşkesin ardından elde edilen bu tarihi duruş Filistin halkı için dönüm noktalarından biri olmuştu. Ortaya çıkan bu son görüntüler, dönemin ruhunu ve liderlerin yaşadığı insani duyguları yansıtması bakımından büyük bir tarihi belge niteliği taşıyor.