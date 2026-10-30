Boğaziçi Üniversitesi'nde alçak provokasyon: Hz. Muhammed ve Kâbe’yi hedef alan ifadeler gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin konuşmalarını paylaşan “Overheard Boğaziçi” hesabında Hz. Muhammed ve Kâbe’ye yönelik alaycı ifadelerin yayımlanması tepki çekti. Paylaşımın kaldırılmasının ardından hesap yöneticisinin açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin konuşmalarını anonim olarak paylaştığı 'Overheard Boğaziçi' adlı Instagram hesabında, Hz. Muhammed ve Kâbe hakkında alaycı ifadelerin yer aldığı paylaşım tepki topladı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hz. Muhammed’e yönelik alaycı ifadelerin Müslümanların inanç ve değerlerine saygısızlık olduğu vurgulandı. Kulüp, İslam’ın kutsal değerlerini hedef alan benzer girişimlere karşı meşru ve yasal yollarla mücadele edeceklerini bildirdi.
OVERHEARD AKIMI NEDİR?
Sosyal medyada yaygınlaşan “Overheard” akımı, insanların okul, kafe, toplu taşıma ve sokak gibi kamusal alanlarda duydukları ilginç veya dikkat çekici konuşmaları anonim olarak paylaşmasına dayanıyor. Bu paylaşımlar genellikle müzik eşliğinde görsel veya video formatında yayımlanıyor.