Boğaziçi Üniversitesi'nde alçak provokasyon: Hz. Muhammed ve Kâbe’yi hedef alan ifadeler gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin konuşmalarını anonim olarak paylaştığı 'Overheard Boğaziçi' adlı Instagram hesabında, Hz. Muhammed ve Kâbe hakkında alaycı ifadelerin yer aldığı paylaşım tepki topladı.

Bir barda geçtiği belirtilen konuşmanın aktarıldığı paylaşımda, Hz. Muhammed’e yönelik alaycı ifadeler kullanıldı. Paylaşımın Sertab Erener’in “Zor Kadın” şarkısı eşliğinde yayımlanması da eleştirilere neden oldu. Aynı hesapta daha önce Allah ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı paylaşımların da yapıldığı belirtildi.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Tepkilerin ardından söz konusu paylaşım kaldırıldı. Hesap yöneticisinin yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler ise tartışmaları beraberinde getirdi. Yönetici, “Küfür etmeseniz de zaten kaldırırdım” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hz. Muhammed’e yönelik alaycı ifadelerin Müslümanların inanç ve değerlerine saygısızlık olduğu vurgulandı. Kulüp, İslam’ın kutsal değerlerini hedef alan benzer girişimlere karşı meşru ve yasal yollarla mücadele edeceklerini bildirdi.

OVERHEARD AKIMI NEDİR?

Sosyal medyada yaygınlaşan “Overheard” akımı, insanların okul, kafe, toplu taşıma ve sokak gibi kamusal alanlarda duydukları ilginç veya dikkat çekici konuşmaları anonim olarak paylaşmasına dayanıyor. Bu paylaşımlar genellikle müzik eşliğinde görsel veya video formatında yayımlanıyor.

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