Alanya’da binlerce kişi ’Gazze’ için yürüdü

"Biz bugün bağırmadık"

ALİMDER Başkanı Arıkan, yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu duruma karşı sessiz kalmasına dikkat çekti. Başkan, "Yürekleri mazlumlarla atan vicdan sahibi kıymetli katılımcılar. Bugün burada sözün tükendiği yerde vicdanı konuşturmak için toplandık. Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu zulüm karşısındaki sessizliğine karşı sessiz bir çığlık olmak için yürüdük. Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze’de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına brakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir?" dedi.