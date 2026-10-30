Ümmet küresel güç olmalı
Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nda eğitim, sivil toplum iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar konuları ele alındı.
Konferansa katılan Suriye Diyanet İşleri Başkanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ve Cezayir Milletvekili Dr. Nasır Hamdadus, İslam dünyasının birliği ve değişen küresel dengelere ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.
İSLAM ÜMMETİ MASADA YER ALMALI
Cezayir Milletvekili Nasır Hamdadus, İslam birliğinin farklılıkları ortadan kaldırmak anlamına gelmediğini belirterek, ortak değerler etrafında iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. Hamdadus, küresel güç dengelerindeki değişime dikkat çekerek, “Bu dönüşümler karşısında İslam ümmetinin de masada yer alması, uluslararası gelişmelerde söz sahibi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
SÖZ BİRLİĞİ, ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRDİ
Suriye Diyanet İşleri Başkanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ise Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında ortak hareket etmenin belirleyici olduğunu söyledi. Ülkede 1800’den fazla alimin katılımıyla İslami Söylem Birliği Sözleşmesi’nin imzalandığını hatırlatan Şükrü, mezhepsel farklılıkların ayrışma nedeni yapılmaması gerektiğini vurguladı. Alimleri ortak çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirten Şükrü, daha önce birbirleriyle çatışan grupların birlik sağlayarak Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.