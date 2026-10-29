Milyonlarını karıncalar yedi: Tayland’da akılalmaz olay, kasayı açtı hayatı altüst oldu

KASAYI BİR AYDAN KISA SÜRE ÖNCE AÇMIŞTI





Kadın, kasayı son kez açmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmediğini belirtti. Böceklerin kasaya ne zaman girdiğini anlayamadığını ifade eden Irin, para destelerinin durumunu görünce yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.





Yaşadıklarını anlatan kadın, parasını kasada tutmanın onu her türlü tehlikeden koruyacağını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Parayı kasada tutmanın onu güvende tuttuğunu sanıyoruz. Hırsızlardan koruduğu kesin ama termitlerden değil.”