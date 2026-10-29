Jülide Kural Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek anlattı

Kural, bu konudaki açıklamasında şöyle konuştu:





"Oysa ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir'le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu."





Vasiyetnamenin nasıl hazırlandığını anlattı





Kadir İnanır’ın 2015 yılında birlikte yaşadıkları evi, 2022 yılında ise mal varlığını ve isim haklarını kendisine vasiyet ettiğini belirten Kural, son vasiyetnamenin devlet hastanesinden alınan raporla, noter ve iki tanığın huzurunda düzenlendiğini ifade etti.





Kural, sanatçının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak kendilerine yönelik eleştirilerin ve iddiaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.