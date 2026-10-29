Jülide Kural Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek anlattı
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyeti ve mirası üzerinden başlayan tartışmalar sürerken, Jülide Kural sessizliğini bozdu. İnanır’ın mal varlığına ilişkin iddialara yanıt veren Kural, hakkında ortaya atılan söylemlere karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Usta oyuncunun 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnameyle mal varlığını ve isim haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmasının ardından başlayan tartışmalara Kural’dan açıklama geldi.
İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlandığı dönemde dayısının sağlık sorunları nedeniyle iradesinin etkilenmiş olabileceğini öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını belirtmişti. Jülide Kural ise hakkındaki iddialara ve sanatçının mal varlığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.
Kadir İnanır’ın mal varlığını açıkladı
Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları reddeden Jülide Kural, sanatçının mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu belirtti. İnanır’ın kurbağa koleksiyonunun maddi değil, manevi değer taşıyan eşyalardan meydana geldiğini ifade eden Kural, 25 Rolex saat iddiasının da gerçeği yansıtmadığını savundu.
Kural, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle, Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır"
Kural, bu konudaki açıklamasında şöyle konuştu:
"Oysa ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir'le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu."
Vasiyetnamenin nasıl hazırlandığını anlattı
Kadir İnanır’ın 2015 yılında birlikte yaşadıkları evi, 2022 yılında ise mal varlığını ve isim haklarını kendisine vasiyet ettiğini belirten Kural, son vasiyetnamenin devlet hastanesinden alınan raporla, noter ve iki tanığın huzurunda düzenlendiğini ifade etti.
Kural, sanatçının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak kendilerine yönelik eleştirilerin ve iddiaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Hakkındaki iddialara tepki gösterdi
İnanır’ın yaşamı boyunca bazı kişilere maddi ve manevi destek verdiğini belirten Kural, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasının ardından ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. İnanır’ın hastalığı ve vefatının ardından geçmişte hayatlarında bulunmayan kişilerin söz sahibi olmaya çalışmasını eleştiren Kural, yaşadığı yas sürecinin de tartışma konusu yapılmasına karşı çıktı.
Kural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yıllarca maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, Kadir'in sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasını kabullenememeleri ve bugün gerçek dışı iddialarla ortaya çıkmaları düşündürücüdür. Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum. Kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu yapılması, şahsıma yönelik ağır bir psikolojik şiddetin açık göstergesidir"
Hukuki süreç başlatılacak
Kendisinin bağımsız bir kadın olarak gösterdiği emeğin ve Kadir İnanır ile kurduğu hayatın farklı bir şekilde yansıtılmaya çalışıldığını savunan Jülide Kural, kişilik haklarını ihlal eden girişimlere karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Kural, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Kimsenin benim emeğimi, kişiliğimi, bağımsız kadın kimliğimi ve Kadir'le kurduğumuz hayatı kendi çıkarlarına uygun bir hikayeye dönüştürme hakkı yoktur"
Yirmi yılı aşkın birlikteliklerinin ve ortak yaşamlarının gerçeğini savunduğunu belirten Kural, avukatı Bişar Alinak aracılığıyla gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını bildirdi.
Açıklamasının sonunda Kadir İnanır ile birbirlerine verdikleri sözü hatırlatan Kural, duygusal ifadelerle sanatçıya seslendi:
"Kadir'le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: 'Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi.' Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!"