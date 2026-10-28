Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yıkılan köprü yarım kalan eğitim: 9 yaşındaki özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Yıkılan köprü yarım kalan eğitim: 9 yaşındaki özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

14:48, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yıkılan köprü yarım kalan eğitim: 9 yaşındaki özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Sivas'ın Kangal ilçesi Kavak köyünde özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz (9), yıkılan köprü nedeniyle okula ulaşabilmek için her gün babası Servet Türkyaılmaz'ın (47) sırtında ırmaktan geçip servise ulaşıyor.

Kangal ilçesi Kavak köyünün Deli Hacı mezrasında yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi, özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz, Çetinkaya köyündeki ilkokuluna gitmek için, babası Servet Türkyılmaz'ın sırtında ırmağı geçip okul servisine ulaşıyor. Yaklaşık 6 yıl önce köprünün sel nedeniyle yıkılması nedeniyle ulaşımda güçlük yaşadıklarını anlatan aile, özellikle suyun yükseldiği kış ve bahar aylarında çaresiz kaldıklarına belirtti.



Kangal ilçesi Kavak köyünün Deli Hacı mezrasında yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi, özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz, Çetinkaya köyündeki ilkokuluna gitmek için, babası Servet Türkyılmaz'ın sırtında ırmağı geçip okul servisine ulaşıyor. Yaklaşık 6 yıl önce köprünün sel nedeniyle yıkılması nedeniyle ulaşımda güçlük yaşadıklarını anlatan aile, özellikle suyun yükseldiği kış ve bahar aylarında çaresiz kaldıklarına belirtti.

Oğlunu okula götürebilmek için her gün ırmağı aşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Servet Türkyılmaz, "Çocuğum özel eğitim öğrencisi. Diğer çocuklarım da özel eğitimliydi. 3 kız çocuğumu sırtımda 14-15 sene boyunca bu ırmaktan geçirdim. Onlar çok şükür, lise mezunu oldu. Bu çocuğum da 3 senedir özel eğitime gidiyor ve onu da sırtımda taşımak zorunda kalıyorum. Allah’tan şu anda su az. Kışın ve baharda geçmek çok daha zor oluyor. Geçen sene kış şartları nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildi, sonrasında devam edemedi" diye konuştu.



Oğlunu okula götürebilmek için her gün ırmağı aşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Servet Türkyılmaz, "Çocuğum özel eğitim öğrencisi. Diğer çocuklarım da özel eğitimliydi. 3 kız çocuğumu sırtımda 14-15 sene boyunca bu ırmaktan geçirdim. Onlar çok şükür, lise mezunu oldu. Bu çocuğum da 3 senedir özel eğitime gidiyor ve onu da sırtımda taşımak zorunda kalıyorum. Allah’tan şu anda su az. Kışın ve baharda geçmek çok daha zor oluyor. Geçen sene kış şartları nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildi, sonrasında devam edemedi" diye konuştu.

'BURASI BİLDİĞİNİZ BİR ADA'


Bölgedeki ulaşımın yetersizliğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Motorum yok, aracım yok. Burası bildiğiniz bir ada. Arkamızda bulunan köprü, yaklaşık 6 yıl önce selden dolayı yıkıldı” ifadelerini kullandı.


Türkyılmaz, köprünün yapılması için ilgili yerlere dilekçe yazdıklarını belirten Servet Türkyılmaz, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kendisinin de sağlık sorunlarının olduğuna değinen Türkyılmaz, yıllardır çocuklarını sırtında taşımaktan dolayı yıprandığını belirtti.

'BURASI BİLDİĞİNİZ BİR ADA'Bölgedeki ulaşımın yetersizliğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Motorum yok, aracım yok. Burası bildiğiniz bir ada. Arkamızda bulunan köprü, yaklaşık 6 yıl önce selden dolayı yıkıldı” ifadelerini kullandı.Türkyılmaz, köprünün yapılması için ilgili yerlere dilekçe yazdıklarını belirten Servet Türkyılmaz, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kendisinin de sağlık sorunlarının olduğuna değinen Türkyılmaz, yıllardır çocuklarını sırtında taşımaktan dolayı yıprandığını belirtti.

Aile, yaklaşık 6 yıldır yıkık durumda olan köprünün bir an önce yeniden yapılmasını ve Mustafa Kemal’in eğitimine güvenli bir şekilde devam edebilmesini beklediklerini kaydetti.



Aile, yaklaşık 6 yıldır yıkık durumda olan köprünün bir an önce yeniden yapılmasını ve Mustafa Kemal’in eğitimine güvenli bir şekilde devam edebilmesini beklediklerini kaydetti.
Başlıklar :sivaskangalözel eğitimli çocuk
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026