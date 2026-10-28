Deniz Baysal'dan BAE medyasına samimi itiraf: 'İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim'

"Ölümü gördüm, o sonsuz sevgiyi hissettim"

İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu süreçte anladığını ve bunun kendisine inanılmaz iyi geldiğini vurgulayan Baysal, gördüğü rüyanın bu kırılmada kilit rol oynadığını söyledi. Ünlü oyuncu o anları şu sözlerle betimledi: "Nasıl diyeyim, ölümü gördüm diyebilirim. O hissettiğim şeyi tarif edemem; o sevgiyi, o sonsuzluğu, bir yerde olup her yerde olmayı, çok küçük olup çok büyük olmayı, bir ışık olmayı hissettim. Benim için her şey bitti, hayat daha kolay olmaya başladı. O'nun huzuru var içimde."

Ayşe Şasa rolü hayatını değiştirdi

İçinde hissettiği bu büyük huzuru herkese anlatmak istediğini ancak günümüzdeki yozlaşma nedeniyle çekindiğini itiraf eden Baysal, "Her şey artık birilerine yanaşmak için kullanılıyor gibi. Çok fazla kötü niyetli insan var ve bu duyguların onların eline düşmesini istemem" dedi. Manevi yolculuğunda sanatının da büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan oyuncu, TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilen projede Yeşilçam'ın efsanevi kadın senaristlerinden Ayşe Şasa'yı canlandırmasının hayatını değiştirdiğini söyledi. Baysal, "Ayşe Şasa ile birlikte İslam tasavvufunu okumaya başladım ve bu bana çok iyi geldi, çok başka kapılar açtı" ifadelerini kullandı.

Televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri olan Deniz Baysal, 'Teşkilat' ve 'Sevda Kuşun Kanadında' gibi ses getiren dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Başarılı oyuncunun kendi tasavvufi uyanışında da büyük rol oynayan ve efsanevi senarist Ayşe Şasa'nın hayatına can verdiği 'Ayşe' dizisi ise 1 Ocak'tan bu yana TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.