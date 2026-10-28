Yavrusunu bir an olsun yalnız bırakmadı: Anne kedinin bekleyişi yürekleri ısıttı
Düzce'de bir iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanından ayrılmayan anne kedi, yavrusunun çıkarılmasını bekledi. Anne ile yavrusunun yeniden kavuştuğu anlar yürekleri ısıttı.
Düzce'nin Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşanan olay, anne kedinin yavrusuna olan bağlılığını gözler önüne serdi. Beyaz et ürünleri satan dükkanın sahibi, bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti.
Sesin geldiği noktayı kontrol eden esnaf, yavru kedinin reklam panosunun içerisinde mahsur kaldığını gördü.
ANNE KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNİN YANINDAN AYRILMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Reklam panosunun alt kısmından delik açan ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kurtarma çalışmaları sırasında anne kedinin davranışları ise dikkat çekti. Ekiplerin yanında bekleyen anne kedi, yavrusu kurtarılana kadar bulunduğu yerden ayrılmadı.
ANNE VE YAVRUSU YENİDEN KAVUŞTU
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan yavru kedi, yeniden annesine kavuştu. Anne kedinin yavrusunu sabırla beklediği ve kurtarma sonrasında yaşanan buluşma anları kameralara yansıdı.