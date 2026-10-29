Dünya Bankası altın ve gümüş için heyecanlandıran tahminini duyurdu: Yüzde 40'lık dev yükseliş dalgası kapıda

Dünya Bankası Başekonomist Yardımcısı ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, rapora ilişkin açıklamasında, emtia piyasalarının aynı anda meydana gelen birçok büyük şokun etkisi altında olduğunu belirtti.





Yükselen enerji maliyetleri ve ticaretteki aksamaların çok sayıda emtianın fiyatını artırdığını aktaran Köse, bunun enflasyonu, gıda güvencesizliğini ve ekonomik büyümeyi daha da kötüleştirme riski taşıdığını ifade etti.





Köse, en yoksul kesimlerin korunmasının ve ağır borç yükleriyle mücadele eden düşük gelirli ülkelere destek sağlanmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.