Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükselişle temkinli iyimserlik öne çıkıyor

Yapay zeka temasına ilişkin iyimserlikle teknoloji hisselerinde görülen yükselişler küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sundu.

Söz konusu gelişme yapay zeka sektörüne yönelik ilginin yeniden canlanacağına dair umutları artırdı. ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın yapay zeka altyapısına ve kişisel süper zekaya yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla yaklaşık 95 milyar dolarlık finansman planını duyurması da piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Orta Doğu'da taraflar arasında barış sağlanabileceğine dair umutların devam etmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 114,7 dolara geriledi. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,97'de seyrediyor.

Avrupa'da özellikle Fransa kaynaklı risklerin sürmesinden dolayı avrodaki düşüşten destek bulan dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102 seviyesinde seyrediyor.

Enerji fiyatlarının hala yüksek seviyelerde bulunması ve enflasyonist baskıların artmasına neden olmasından dolayı altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 12 dolardan işlem görüyor.

Amazon, Microsoft ve Alphabet'in açıklayacağı bilançoların da yapay zeka yatırımlarının büyüklüğü ve karlılığı açısından ipucu vermesi ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

New York borsası pozitif seyretti

ABD'de borsalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle dün pozitif seyretti. Intel'in hisseleri yüzde 4, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2,8, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,4 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Fransa'nın kredi notunu indirmekten kaçınması Avrupa borsalarını pozitif etkilemeye devam ediyor. Hafta sonu Fransa'daki olayların endişe edildiği kadar şiddetli olmaması da Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı.

Öte yandan Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde 89,9 puan olan endeks, ekimde piyasa beklentisi olan 90 puanın üzerinde gerçekleşerek 90,2 puana ulaştı ve son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Teknoloji hisselerine ilişkin iyimserlik Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore borsalarını pozitif etkiledi.

Makroekonomik veri tarafında Güney Kore’de 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, GSYH 2. çeyrekte yüzde 0,6 artmıştı. Ülkenin büyümesindeki hızlanmada yapay zeka ürünlerinin ihracatındaki artış etkili oldu.

Çin’in sanayi karları ise eylül ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artarak​​​​​​​ haziran ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Söz konusu artışta yapay zeka ürünlerine talep ve Orta Doğu’daki gerilimden kaynaklı emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,12 artışla 49,7546'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,7842'den işlem görüyor.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'yı yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamayı öngördüklerini belirtti.

2027'de ise küresel görünüm ve dış talepteki iyileşmenin de etkisiyle bu oranın yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Erdoğan, "Zorlu şartlara rağmen ihracatımızı ve turizm gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Gelecek yıl istihdamın 657 bin kişi artmasını, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'e yükselmesini, işsizlik oranının yüzde 8'e gerilemesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, bu şirketlerin kurucusu oldukları​​​​​​​, işleme kapatılan ancak tasfiye edilmeyen yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiye sürecine dahil edilmesine karar verdi.

Ayrıca Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı işsizlik oranı

15.00 ABD, eylül ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, ağustos ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ekim ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

20.00 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

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