Financial Times analistleri altın için tarih verdi: Yeni rekor gelebilir
Ocak ayında kırdığı tarihi rekorun ardından sürpriz bir şekilde değer kaybeden ons altın, son düşüşüyle piyasalarda soru işaretleri oluşturdu. Fiyatların 4 bin dolar sınırına kadar gerilemesiyle yatırımcılar "Düşüş sürecek mi?" endişesine kapılırken, dünyaca ünlü yatırım uzmanlarından ezber bozan bir tahmin geldi. Merkez bankalarının eylül ayındaki devasa altın hamlesi ve ABD'nin artan kamu borcu piyasalardaki dengeleri yeniden değiştirirken, Financial Times'a konuşan analistlerin yeni bir zirve için işaret ettiği tarih yatırımcıların ilgisini çekecek türden...
Ocak ayında 5 bin 500 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kıran ons altın, 14 Ekim'de yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan bu geri çekilmenin ardından piyasaların ve yatırımcıların gözü yeniden yükseliş beklentilerine çevrildi. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a değerlendirmelerde bulunan yatırım yöneticileri, son düşüşe rağmen altının önümüzdeki 1 ila 2 yıl içerisinde yeniden tarihi zirveleri test edebileceğini öngörüyor.
Yeni zirve mümkün mü?
Altın fiyatlarının gelecekteki yönü konusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı faiz politikaları, küresel ekonomik tablo, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD'nin giderek artan kamu borcu belirleyici unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Troy Asset Management bünyesinde görev yapan uzman isim Charlotte Yonge, altının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yeni bir zirve görebileceğine dikkat çekti. Yonge'a göre, ABD'nin hızla büyüyen kamu borcu ve muhtemel para arzı genişlemeleri, altına yönelik güvenli liman talebini destekleyecek en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, kısa vadeli düşüşlere rağmen uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu ifade etse de fiyatların ekonomik ve siyasi gelişmelere göre yön bulacağının altını çiziyor.
Merkez bankalarından eylül ayında 63 tonluk dev alım
Küresel ölçekte altına olan ilgi, merkez bankaları nezdinde de gücünü korumaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) geçici verilerine yansıyan rakamlara göre, merkez bankaları sadece eylül ayında rezervlerine yaklaşık 63 ton altın ekledi. Bu yüksek miktar, Kasım 2024'ten bu yana aylık bazda kaydedilen en büyük alım olarak kayıtlara geçti.
Konuyu değerlendiren Standard Chartered uzmanı Suki Cooper, merkez bankalarının altına olan talebinin oldukça güçlü seyrettiğini vurguladı. Cooper, bazı ülkelerin nakit ihtiyacı ve finansman arayışları sebebiyle bu yıl altın satışına yöneldiğini ancak küresel çapta ana eğilimin net bir şekilde alım yönünde kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Uzman isme göre, dolara karşı duyulan güvenin sarsılması halinde merkez bankalarının altın alım hızını daha da artırması sürpriz olmayacak.
Gözler 12-18 aylık periyotta
Altın fiyatlarında yaşanan son geri çekilmenin ardından piyasaların gözü gelecekteki olası senaryolara çevrildi. Troy Asset Management fon yöneticisi Charlotte Yonge, ABD'nin artan kamu borcu ve bozulan mali dengeleri nedeniyle altının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yeni bir zirve görebileceğini belirtti. Aon Investments yöneticisi Paul Carne ise bu rekor süresini iki yıl olarak öngörüyor. Carne'ye göre, ABD'nin doları bir yaptırım ve dış politika aracı olarak kullanması, ülkeleri alternatif rezerv arayışına ve dolayısıyla altına yönelten en büyük etkenlerin başında geliyor.