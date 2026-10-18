Financial Times analistleri altın için tarih verdi: Yeni rekor gelebilir

Gözler 12-18 aylık periyotta

Altın fiyatlarında yaşanan son geri çekilmenin ardından piyasaların gözü gelecekteki olası senaryolara çevrildi. Troy Asset Management fon yöneticisi Charlotte Yonge, ABD'nin artan kamu borcu ve bozulan mali dengeleri nedeniyle altının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yeni bir zirve görebileceğini belirtti. Aon Investments yöneticisi Paul Carne ise bu rekor süresini iki yıl olarak öngörüyor. Carne'ye göre, ABD'nin doları bir yaptırım ve dış politika aracı olarak kullanması, ülkeleri alternatif rezerv arayışına ve dolayısıyla altına yönelten en büyük etkenlerin başında geliyor.