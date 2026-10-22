Tonlarca altın bir ülkeye gizlice taşınıyor: İşte küresel servetin yeni rotası

Elon Musk'tan tarihi vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

Teknoloji dünyasının sıra dışı milyarderi Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamayla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her çocuğa kendi SpaceX hisselerinden birer adet hediye edeceğini duyurdu. Bu eşi benzeri görülmemiş vaat, şimdiden hem finans dünyasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı.