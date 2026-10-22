Tonlarca altın bir ülkeye gizlice taşınıyor: İşte küresel servetin yeni rotası
Küresel gerilim ve finansal belirsizlikler, varlıklı yatırımcıların tercihini değiştirdi. ABD ve Avrupa’dan taşınan fiziki altınların yeni adresi Singapur olurken, ülkedeki özel altın stoğu rekor seviyeye ulaştı.
Küresel jeopolitik gerilimler, artan kamu borçları ve finansal belirsizlikler, varlıklı yatırımcıların fiziki altınlarını sakladıkları merkezleri yeniden belirlemelerine neden oluyor. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'dan yatırımcılar, altın birikimlerini Asya'nın öne çıkan finans merkezlerinden Singapur'a taşıyor. Ülkede özel olarak saklanan altın miktarı 800 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştı.
Singapur'daki altın miktarı 12 yılda 16 kat arttı
Kıymetli metal danışmanlık şirketi J. Rotbart & Co. verilerine göre Singapur'da özel depolarda tutulan altın miktarı, 2014'ten bu yana 16 kat artarak 800 metrik tonun üzerine çıktı. Sermaye hareketlerinde özellikle Avrupa merkezli fonlar öne çıkarken, Batılı yatırımcıların dijital depolama başvurularının son bir yılda üç katına yükseldiği belirtiliyor.
Indigo Precious Metals da Amerikalı ve Avrupalı müşterilerinden gelen fiziki altın saklama taleplerinin yüzde 25 arttığını bildirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların finansal risklere karşı altınlarını farklı coğrafyalarda güvence altına alma arayışının güçlendiğine işaret ediyor.
Altın depolama kapasitesi büyüyor
Artan talep, Singapur'daki kıymetli maden depolama altyapısına da yansıyor. Silver Bullion şirketinin altı katlı tesisi, dünya genelindeki yıllık altın üretiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen miktarı depolayabilecek kapasiteye sahip.
Şirketin sakladığı varlıkların toplamı da 2020'nin başından bu yana üç katına çıkarak 8,6 tona yükseldi. Veriler, Singapur'un uluslararası yatırımcılar açısından giderek daha fazla tercih edilen bir fiziki altın saklama merkezi haline geldiğini gösteriyor.
Altın ithalatında da dikkat çeken artış
Singapur'un kıymetli maden ticaretindeki ağırlığı, ithalat rakamlarında da görülüyor. Ülkenin ağustos ayındaki altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı.
Singapur, bu büyümeyle birlikte Asya'nın önemli kıymetli maden merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeye çalışırken, Hong Kong ile rekabetini de sürdürüyor. Varlıklı yatırımcıların altınlarını Batı merkezlerinden Asya'ya yönlendirmesi, küresel finans sistemindeki belirsizliklerin yatırım tercihlerine etkisini ortaya koyuyor.