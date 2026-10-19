Elon Musk'tan tarihi vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

Sahibi olduğu X platformu üzerinden sürpriz bir mesaj yayınlayan Musk, bu dev projenin sadece bir başlangıç olduğunun sinyalini verdi. Ünlü iş insanı İngilizce yaptığı paylaşımında, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu birçok adımın ilki olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu çılgın fikrin tam olarak nasıl hayata geçirileceği, yasal süreçlerin nasıl işleyeceği ve hisse dağıtımının kapsamı hakkında ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Her çocuğa SpaceX hissesi dağıtacak

Musk'ın bu sözlerinin gerçeğe dönüşmesi halinde, ABD'de milyonlarca çocuk dünyanın en değerli uzay şirketlerinden birinin hissedarı konumuna gelecek.

30 Haziran 2026 tarihinde yapılan son bildirimlere göre, Elon Musk'ın elinde yaklaşık 6,42 milyar adet SpaceX hissesi bulunuyor. Bu miktar, şirketin toplam sermayesinin yüzde 48,4'üne denk geliyor.

Hisselerin piyasa değeri 10,5 milyar doları bulabilir

İstatistiklere göre bu vaadin, ABD'de yaşayan 18 yaş altındaki yaklaşık 72 milyon çocuğun tamamını kapsaması durumunda, Musk kendi elindeki devasa SpaceX hisselerinin yalnızca yüzde 1,1'ini dağıtmış olacak. Ancak bu küçük oran bile devasa bir serveti ifade ediyor.

Çocuklara verilmesi öngörülen toplam 72 milyon adet hissenin güncel piyasa değerinin yaklaşık 10,5 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. Musk'ın bu tarihi adımı atıp atmayacağı ve dağıtım sürecinin teknik altyapısının nasıl kurulacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Ekonomi

Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor

Gündem

SpaceX'in üst düzey yöneticileri Antalya'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler

Hayat

Baklavayı yapan da konuşan da benim