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Dev şirket iflas etti: Yapay zeka sonunu getirdi

Dev şirket iflas etti: Yapay zeka sonunu getirdi

14:48, 21/10/2026, Çarşamba
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Dev şirket iflas etti: Yapay zeka sonunu getirdi
Arşiv

Dünyanın en büyük fotoğraf arşivlerinden Getty Images, yüksek borç yükü ve yapay zekâ kaynaklı rekabetin baskısıyla iflas koruma sürecine girdi. Şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 533 milyon dolara kadar yeni sermaye almayı planlarken, Haziran 2026 itibarıyla 2,1 milyar dolara ulaşan borcunu yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Getty Images Holdings Inc., şirkete yeni sermaye enjekte edecek ve fotoğraf arşivi ve stok görsel şirketini özel hale getirecek bir yeniden yapılandırma destek anlaşması sağladıktan sonra, önceden hazırlanmış bir iflas sürecine başlıyor.

Şirket, Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde 11'nci Bölüm kapsamında iflas başvurusunda bulundu.

İflas süreci başladı

Getty, varlıklarının 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında, yükümlülüklerinin ise aynı aralıkta olduğunu belirtti.

Şirket, daha önce açıkladığı mali yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyduğunu belirtti.

Bu adım, Getty ailesi üyeleri ve Koch Equity Development'ın iştirakleri de dahil olmak üzere çeşitli taraflardan 533 milyon dolara kadar öz sermaye yatırımı yapılmasını içeriyor.

Öz sermaye yaptırımlarını içeriyor

Şirket daha önce bu tarafların yeni öz sermaye sağlayacağını açıklamıştı.

Şirket, yüksek borç yükü ve müşterilerin hazır fotoğraflar yerine yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri kullanmaya başlamasıyla mücadele ederken, uzun süren müzakerelerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Getty, teminatsız tahviller üzerindeki 1 Eylül'de vadesi gelen faiz ödemelerini yapamamasının ardından 30 günlük bir ödeme erteleme süresine girdi.

O dönemde şirket, ödemeleri yapacak nakdi olduğunu ancak uzlaşmaya dayalı bir çözüm anlaşması sağlamak için bu erteleme süresini kullanmayı tercih ettiğini belirtmişti.

Yeniden yapılandırma planı kapsamında tedarikçilere ödemeler eksiksiz olarak yapılacak.

Shutterstock birleşmesi iptal edilmişti

Getty Images, Ocak 2025'te rakibi Shutterstock ile yaklaşık 3,7 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalamış, ancak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumunun (CMA) getirdiği şartlar ve rekabet çekinceleri nedeniyle anlaşma Temmuz 2026'da feshedilmişti.

Ağustos 2026'da açıklanan ikinci çeyrek bilançosunda 85,8 milyon dolar net zarar bildiren şirketin toplam borcu Haziran 2026 sonu itibarıyla 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket hisselerinin borsa işlemleri 29 Eylül 2026'da askıya alınmış, 30 Eylül itibarıyla tezgah üstü piyasada (OTC) işlem görmeye başlamıştı.

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Başlıklar :getty imagesyapay zekaiflas
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