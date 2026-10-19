Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS ön lisans sonuçları 2026 osym.gov.tr! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları 2026 osym.gov.tr! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

09:12, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:12, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KPSS ön lisans sonuçları 2026 osym.gov.tr! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilip edilmediğini ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. Sınav sürecini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu takip ederken puanlarını nasıl öğrenebileceklerini de merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…

KPSS Ön Lisans sonuçları 2026 yılında sınava giren adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 4 Ekim'de yapılan sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılanlar, aldıkları puanı öğrenerek tercih sürecine ilişkin planlarını şekillendirmek istiyor. Bu nedenle KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçların internet üzerinden nasıl görüntüleneceği merak ediliyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekleyen adaylar, sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ilan edildi mi? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte adayların takip ettiği son gelişmeler…

KPSS Ön Lisans sonuçları 2026 yılında sınava giren adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 4 Ekim'de yapılan sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılanlar, aldıkları puanı öğrenerek tercih sürecine ilişkin planlarını şekillendirmek istiyor. Bu nedenle KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçların internet üzerinden nasıl görüntüleneceği merak ediliyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekleyen adaylar, sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ilan edildi mi? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte adayların takip ettiği son gelişmeler…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin başarı puanları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin başarı puanları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASIAdaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
Başlıklar :KPSSKpss Ön Lisans Sınavıkpss ön lisans sınav sonuçları
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026