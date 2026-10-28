Halka '72 saatlik gıda stoklayın' çağrısı market raflarını boşalttı: 7 üründe talep patladı satışlar 15 katına çıktı
İngiltere hükümetinin siber saldırılar ve aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla başlattığı “Be Ready” (Hazır Ol) kampanyası, ülkede alışveriş alışkanlıklarını bir anda değiştirdi. Hanelere yönelik yapılan "72 saatlik temel ihtiyaç stoğu yapın" çağrısı sonrası vatandaşlar marketlere ve teknoloji mağazalarına akın ederken, acil durum malzemelerinin satışında adeta patlama yaşandı.
The Guardian'da yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta duyurulan kampanya sonrası özellikle 7 kritik ürüne olan talep zirveye çıktı ve bazı mağazalarda stoklar tamamen tükendi.
7 üründe talep patlaması
Vatandaşların acil durum hazırlıkları kapsamında en çok yöneldiği ve satış rekorları kıran ürünler şöyle sıralandı:
Şirketlerin iş hacmi 15 katına çıktı
Talebin ani yükselişi, acil durum ekipmanları satan firmaların iş hacminde benzeri görülmemiş bir hareketlilik yarattı. Sektörün önde gelen firmalarından EvaQ8'in kurucusu Zaid Al-Mufti, normal şartlarda haftada 15 adet sattıkları kurmalı radyoların, geçtiğimiz hafta sonu 300 adetlik satış rakamına ulaştığını belirtti. Şirket, bazı radyo ve su arıtma tabletlerinde stokları sıfırladı.
Benzer bir açıklama da çevrim içi mağaza Sgt Prepper'dan geldi. Şirketin kurucu ortağı Josh Pringle, hafta sonu iş hacimlerinin normalin 10 ila 15 katına fırladığını ifade ederek, tüketicilerin özellikle kurmalı radyolara ve uzun ömürlü gıdalara yöneldiğini kaydetti. Çevrim içi market Ocado da pek çok üründe ciddi talep artışları yaşandığını doğruladı.
"Sosyal medyadaki boş raf görüntülerine aldanmayın"
Yaşanan bu ani alışveriş dalgasına rağmen sektör yetkilileri, tedarik zincirinde panik yapılacak bir durum olmadığını vurguluyor. İngiliz Perakende Konsorsiyumu Gıda Politikaları Direktörü Jim Bligh, bazı kategorilerde sınırlı bir artış görülse de temel gıda ürünlerinin bulunabilirliğinin güçlü seviyelerde olduğunu ve perakendecilerin ellerinde yeterli stok bulunduğunu ifade etti.
Sektör temsilcileri ayrıca, sosyal medyada dolaşıma giren "boş raf" fotoğraflarının genel arz durumunu yansıtmadığı konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, vatandaşların aradıkları ürünleri bulamamaları halinde panik yapmadan farklı markalardaki alternatif ürünlere yönelebileceklerinin altını çizdi.