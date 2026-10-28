İslam dünyasının birliği İstanbul’da masaya yatırılıyor
İslam dünyasının farklı coğrafyalarından âlim ve akademisyenler, ümmet birliğinin nasıl sağlanacağını görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldi. Üç gün sürecek Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nda ortak birlik sözleşmesi oluşturulması hedefleniyor. Program, cuma günü Ayasofya Camii’nde açıklanacak sonuç bildirgesiyle tamamlanacak.
“Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine” başlığıyla düzenlenen konferansta, İslam dünyasının siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda ortak hareket edebilmesinin yolları ele alınıyor. Bugünkü programın ilk oturumunda, ümmet birliğinin gerekliliği ve İslam dünyasının mevcut durumu konuşuldu.
İlk gün birlik ihtiyacı ele alındı
Diğer oturumlarda sırasıyla; konferans belgesine ilişkin görüşler müzakere edildi, katılımcıların değerlendirmeleri alındı ve nihai metni hazırlayacak komisyonun oluşturuldu. İlk günün son oturumunda ise ümmet birliğinin gerekliliğine ilişkin bildiriler masaya yatırıldı.
Siyaset, eğitim ve ekonomi başlıkları gündemde
29 Ekim (yarın) gerçekleşecek oturumlarda, ümmet birliğinin tesisinde devletlerin, siyasetçilerin, toplulukların, âlimlerin ve medyanın sorumlulukları ele alınacak. Eğitim, terbiye ve İslam stratejilerinin birlik sürecindeki rolü değerlendirilecek. Topluluklar, hareketler ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak bir birlik projesi geliştirilmesi de gündemde olacak.
Programın öğleden sonraki bölümünde siyasi birlik projesinin siyasi ve ekonomik boyutları müzakere edilecek. Mescid-i Aksa’nın siyasi birliğe vesile olması konusu da oturumların ana konusu olarak işlenecek.
“Vasat Ümmet Misakı” masaya yatırılacak
Konferansın ikinci gününün son oturumunda, komisyon tarafından hazırlanan “Vasat Ümmet Misakı” taslağı okunacak. Taslak, katılımcılara sunularak oylamaya açılacak. Böylece konferansın ortak temel ilkelerden hareketle bir birlik sözleşmesi oluşturulacak.
Sonuç bildirgesi Ayasofya’da
Üç günlük konferans, 30 Ekim cuma günü Ayasofya Camii’ne toplu ziyaret ve cuma namazıyla devam edecek. Program kapsamında cuma namazının ardından sonuç bildirgesi okunacak. Bildirgenin Arapça olarak Birlik Başkanı, Türkçe olarak ise Diyanet İşleri Başkanı tarafından açıklanması planlanıyor.