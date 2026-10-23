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İslam dünyasına İstanbul’dan birlik çağrısı

İslam dünyasına İstanbul’dan birlik çağrısı

Neslihan Önder
04:00, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İslam dünyasına İstanbul’dan birlik çağrısı
İslam Birliği Konferansı

Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nın programı, İslam Alimleri Vakfı’nda duyuruldu. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek konferans, 28-30 Ekim’de Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda "Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesi"ne temasıyla gerçekleştirilecek.

İslam dünyasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenecek Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nın programı dün İslam Alimleri Vakfı’nda duyuruldu. Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek konferans, “Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine” temasıyla yapılacak. Dünkü toplantıda Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ve konferans tertip komitesi başkanı, İslam Alimleri Vakfı Başkan Vekili Abdülvahap Ekinci’nin açıklamalarında, İslam dünyasında ayrışmaya yol açan sebeplerin aşılması ve ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

GAZZE DAYANIŞMASINDAN ÜMMET BİRLİĞİNE

Geçen yıl İstanbul’da 50’den fazla ülkeden 150’yi aşkın alimin katılımıyla düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konferansının ardından, bu yıl ümmet birliğinin ortak ilkeler ve iş birliği mekanizmalarıyla güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, birliğin yalnızca bir söylem olarak kalmaması, ortak dini referanslar temelinde somut projelere ve kalıcı iş birliğine dönüşmesi gerektiği ifade edildi. Meşru görüş farklılıklarını ortadan kaldırmanın amaçlanmadığı, ihtilafların ilmi müzakere ve karşılıklı anlayışla yönetilmesinin esas alındığı vurgulandı.

TAKİP VE KOORDİNASYON HEYETİ OLUŞTURULACAK

Konferansta “Vasat Ümmet Misakı: Sabiteler ve Değişkenler” başlıklı taslağın müzakereye sunulacağı bildirildi. Dinin kesin hükümleri ile içtihada açık alanların ayrımının ele alınacağı çalışmada, mümkün olan en geniş ilmi mutabakatla ortak bir metne ulaşılması hedefleniyor. Açıklamada, “Üzerinde ittifak ettiğimiz hususlarda iş birliği yapar, ihtilaf ettiğimiz hususlarda birbirimizi mazur görürüz” ilkesinin esas alınacağı belirtildi. Hazırlanacak sözleşmenin yanı sıra katılımcı kuruluşlar arasındaki iş birliğini sürdürecek takip ve koordinasyon heyetinin oluşturulması planlanıyor.

Sonuç bildirgesi Ayasofya’da okunacak

  • 28 Ekim’de Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başlayacak konferansın ilk gününde ümmet birliğinin mevcut durumu ve gerekliliği değerlendirilecek. Devletlerin, siyasetçilerin, alimlerin ve medyanın sorumluluklarının ele alınacağı oturumlarda sözleşme taslağına ilişkin görüşler alınacak. İkinci gün eğitim ve ıslah çalışmaları, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar konuları görüşülecek. Ortak eğitim programları, araştırma paylaşımı ve İslami kurumlar arasındaki ilmi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirilecek. Açıklamada, birliğin mazlumlara destek, adalet ve merhametin güçlendirilmesi gibi insani sorumluluklardan ayrı düşünülemeyeceği kaydedildi.Konferans 30 Ekim Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazından sonra sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.

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Başlıklar :aktüelhayatMüslüman Alimler Birliği
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