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Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Güngören’de

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Güngören’de

Ümmügülsüm Durmuş
20:50, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:58, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Güngören’de
Adalet kavramı hat sanatıyla yorumlanıyor

Albayrak Grubu tarafından hazırlanan ve Kur’an-ı Kerim’deki adalet temalı ayetlerden ilham alan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Güngören Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. 13 usta hattatın eserlerini bir araya getiren sergi, 1 Kasım’a kadar Güngören Gösteri Merkezi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İslam sanatının evrensel dilini Türkiye’de ve dünyada sanatseverlerle buluşturan Albayrak Grubu’nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Güngören’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Güngören Belediyesinin ev sahipliğinde ve Ziraat Katılım’ın destekleriyle gerçekleştirilen sergi, adalet kavramını hat sanatının estetik dili üzerinden ele alıyor.

Adalet kavramı hat sanatıyla yorumlanıyor

Kur’an-ı Kerim’de yer alan adalet temalı ayetlerden esinlenerek hazırlanan eserler, ziyaretçilere sanatsal ve düşünsel bir deneyim sunuyor. Kültür ve sanat faaliyetleriyle ilçe sakinlerini farklı sanat dallarıyla buluşturan Güngören Belediyesi, sergiye ev sahipliği yaparak sanatın toplumun farklı kesimlerine ulaşmasına katkı sağlıyor.

Serginin açılış programına Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Ayhan Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katıldı.

13 Usta hattattan özgün eserler

Âdil-i Mutlak sergisinde, hat sanatının usta isimleri tarafından hazırlanan 13 özgün eser yer alıyor. Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Arif Özdem, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, İbrahim Şengül, Mustafa Parıldar, Nadir Tatar, Sami Naddah, Savaş Çevik, Seyit Ahmet Depeler, Shahryanshah Siracuddin ve Tahsin Kurt’un imzasını taşıyan eserler, farklı üslup ve tekniklerle adalet temasını yorumluyor.

Hat sanatının geleneksel estetik anlayışını çağdaş dokunuşlarla buluşturan çalışmalar, adaleti yalnızca yazılı bir kavram olarak değil; sabır, denge ve maneviyatla şekillenen bir düşünce biçimi olarak ele alıyor. Harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonların sembolik anlatımı, ziyaretçilere ilahi adaletin anlam dünyasını keşfetme imkânı sunuyor.

Sergi, klasik hat sanatını yakından tanımak isteyenlerin yanı sıra bu sanatın günümüzdeki yorumlarını görmek isteyen sanatseverlere de hitap ediyor.

İstanbul’dan yurt dışına uzanan sergi yolculuğu

2025 yılında İstanbul’daki Tophane-i Âmire’de sanatseverlerle buluşan Âdil-i Mutlak Sergisi, iki aylık süreçte 91 bin 265 ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa, Bursa, Van, Trabzon, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya’nın ardından Amsterdam’da da sergilenen eserler, farklı şehirlerde ve uluslararası platformlarda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Güngören’e gelen sergi, yolculuğunu İstanbul’da sürdürüyor.

Sergi 1 Kasım’a Kadar Ücretsiz

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 22 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında Güngören Gösteri Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi, tüm sanatseverlere ücretsiz olarak açık olacak.

Başlıklar :SergiÂdil-i MutlakHat
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