Fırıncıların fiyat kavgası vatandaşa yaradı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü

Uygulamanın bir reklam kampanyası olmadığının altını çizen Öztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL’ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi."



