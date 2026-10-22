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Fırıncıların fiyat kavgası vatandaşa yaradı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü

Fırıncıların fiyat kavgası vatandaşa yaradı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü

15:38, 22/10/2026, Perşembe
IHA
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Fırıncıların fiyat kavgası vatandaşa yaradı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü

Antalya’nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan fiyat rekabetine tepki gösteren bir esnaf, 200 gram ekmek fiyatını 10 TL’ye indirdi. Kalabalık ailelerin yüzünü güldüren indirim sonrası fırında uzun kuyruklar oluştu. Ekmek ücretini dibe indiren fırıncı, "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik" dedi.

Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan rekabet, en çok dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü. İlçede faaliyet gösteren bir ekmek fırını, diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki olarak normalde satışı 17,5 TL olan 200 gr ekmeğin fiyatını 10 TL’ye düşürdü.

Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan rekabet, en çok dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü. İlçede faaliyet gösteren bir ekmek fırını, diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki olarak normalde satışı 17,5 TL olan 200 gr ekmeğin fiyatını 10 TL’ye düşürdü.

 Fırın sahibi Turan Öztepe bu indirimin geçici olmadığını vurguladı. İndirimli ekmek alabilmek için fırının içerisinde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle kalabalık aileler, ucuz ve sıcak ekmek alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



&nbsp;Fırın sahibi Turan Öztepe bu indirimin geçici olmadığını vurguladı. İndirimli ekmek alabilmek için fırının içerisinde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle kalabalık aileler, ucuz ve sıcak ekmek alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ekmek fiyatlarında yaşanan düşüşün perde arkasını anlatan fırıncı Turan Öztepe, sürecin diğer fırıncıların hamleleriyle başladığını belirtti. Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi.


Ekmek fiyatlarında yaşanan düşüşün perde arkasını anlatan fırıncı Turan Öztepe, sürecin diğer fırıncıların hamleleriyle başladığını belirtti. Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi.

Uygulamanın bir reklam kampanyası olmadığının altını çizen Öztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL’ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi."


Uygulamanın bir reklam kampanyası olmadığının altını çizen Öztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL’ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi."

Yapılan indirimden duydukları memnuniyeti fade eden bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.


Yapılan indirimden duydukları memnuniyeti fade eden bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyatların Serik standartlarına göre çok avantajlı olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini ise, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Fiyatların Serik standartlarına göre çok avantajlı olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini ise, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Başlıklar :antalyaserikekmek fiyatlarıfiyat rekabeti
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