Ankara’da 2,5 metrelik dev kılıç balığı ilgi odağı oldu
Ankara’da satışa sunulan 2,5 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten balıkçı Alper Binici, çok sayıda sipariş aldıklarını ifade etti.
Ankara’da bir balıkçıda satışa sunulan 2,5 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, müşterilerin ilgi odağı oldu. Balıkçı Alper Binici, müşterilerin kılıç balığıyla fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, balığın şişinin de oldukça lezzetli olduğunu söyledi.
"Kılıç balığı 60 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyunda"
25 yıldır Ankara’nın Dikmen semtinde balıkçılık yaptığını aktaran Alper Binici, "Dün yakalanan bu kılıç balığını hem tanıtım olsun diye hem de birkaç müşterimizin siparişi için getirdik. Kılıç balığı 60 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyunda. Balığın kilosunu bin liradan satışa sunacağız. Siparişlerimiz var, akşama doğru kesip müşterilerimize göndereceğiz" dedi.
"Bu boyutta kılıç balığı bulmak her zaman nasip olmuyor"
Binici, kılıç balığının lezzetli bir balık olduğunu ifade ederek, "Kılıç balığının genelde şişi lezzetli oluyor. Kılıç balığı yağlı ve lezzetli bir balıktır, çok ilgi gördü. Daha önceden de 45 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 cm boyunda bir lahoz balığı getirmiştik. Buraya enteresan balıklar geliyor, bazen 10 kiloluk kalkan da geliyor. Bu boyutta kılıç balığı bulmak her zaman nasip olmuyor" diye konuştu.
"Hamsinin yanında kılıç balığı çok büyük kalıyor"
Müşterilerinin kılıç balığına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Binici, "Müşterilerimiz bu kadar büyük balık görmedikleri için şok oluyorlar, tuhaflarına gidiyor. Bizim millet hamsici ve hamsinin yanında kılıç balığı çok büyük kalıyor. Müşterilerimizin hoşlarına gidiyorlar, resim çekinen oluyor. Çocuklar çok ilgi duyuyor. Kılıç balığı seven müşterilerimiz Dikmen’deyiz, bekleriz" şeklinde konuştu.