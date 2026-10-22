Ankara’da 2,5 metrelik dev kılıç balığı ilgi odağı oldu

"Bu boyutta kılıç balığı bulmak her zaman nasip olmuyor"

Binici, kılıç balığının lezzetli bir balık olduğunu ifade ederek, "Kılıç balığının genelde şişi lezzetli oluyor. Kılıç balığı yağlı ve lezzetli bir balıktır, çok ilgi gördü. Daha önceden de 45 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 cm boyunda bir lahoz balığı getirmiştik. Buraya enteresan balıklar geliyor, bazen 10 kiloluk kalkan da geliyor. Bu boyutta kılıç balığı bulmak her zaman nasip olmuyor" diye konuştu.





"Hamsinin yanında kılıç balığı çok büyük kalıyor"

Müşterilerinin kılıç balığına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Binici, "Müşterilerimiz bu kadar büyük balık görmedikleri için şok oluyorlar, tuhaflarına gidiyor. Bizim millet hamsici ve hamsinin yanında kılıç balığı çok büyük kalıyor. Müşterilerimizin hoşlarına gidiyorlar, resim çekinen oluyor. Çocuklar çok ilgi duyuyor. Kılıç balığı seven müşterilerimiz Dikmen’deyiz, bekleriz" şeklinde konuştu.